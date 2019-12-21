Умер легендарный отечественный футболист

На 80-м году жизни умер бывший вратарь сборной СССР и московского ЦСКА Юрий Пшеничников. О трагическом известии сообщила пресс-служба армейского клуба. "Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза лучшему вратарю 1968 года Юрий Пшеничников", – говорится в сообщении. Стоит отметить, что в составе московского ЦСКА спортсмен выступал с 1968-го по 1971-й годы.
Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе #ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича pic.twitter.com/xjn40LTg3E— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 декабря 2019 г.
Популярные темы форума
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Моя девушка не дотягивает до оргазма.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
Кто есть кто.
На этом форуме только Отмороженный.
Горькая сперма
Работающая женщина или содержанка?