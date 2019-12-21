Умер легендарный отечественный футболист

На 80-м году жизни умер бывший вратарь сборной СССР и московского ЦСКА Юрий Пшеничников. О трагическом известии сообщила пресс-служба армейского клуба. "Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза лучшему вратарю 1968 года Юрий Пшеничников", – говорится в сообщении. Стоит отметить, что в составе московского ЦСКА спортсмен выступал с 1968-го по 1971-й годы.

Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе #ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича pic.twitter.com/xjn40LTg3E — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 декабря 2019 г.