Роналду разгневался из-за дерзкой выходки фаната

Португальский футболист Криштиану Роналду набросился на фаната, который хотел сделать с ним совместный снимок. Инцидент произошел во время матча Лиги чемпионов, сообщает Life.
На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как на поле выбегает зритель со смартфоном. Молодой человек хватает спортсмена за шею и пытается сделать фотографию, но Роналду вырывается и начинает кричать на него.
Ronaldo was pissed at this pitch invader �� pic.twitter.com/JNKxINdbdK— Bleacher Report (@BleacherReport) 11 декабря 2019 г.
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