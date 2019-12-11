Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио

Боксеры российской сборной отказались выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. О решении спортсменов рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает РИА Новости.
Функционер добавил, что будет следить за шагами Российского антидопингового агентства. "Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", – цитирует Кремлева телеканал "360".
Напомним, что 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства сообщил об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях. На ближайшие чемпионаты допустят только "чистых" спортсменов. Как уточняет РИА ФАН, соревноваться они будут под нейтральным флагом.
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