Каковы шансы?: сможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала

Накануне, обнародовано суровое решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортивные чиновники отстранили Россию от Олимпиады и других крупных международных соревнований на четыре года. Кроме того, от нашей страны запрещено подавать заявки на проведение международных турниров. Вдобавок Российское антидопинговое агентство РУСАДА лишили лицензии на дальнейшую работу.

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