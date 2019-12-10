Каковы шансы?: сможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Вторник 10 декабря
Лента новостей
00:01
"Выжмет все соки": ясновидящая увидела судьбу Петросяна и его спутницы
23:16
"По-деловому": довольный Путин рассказал о переговорах с Зеленским
21:50
"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык
21:42
Россиянам с 2020 года придется платить за связь на 18% больше
21:34
Жителю Уфы выдали пенсию печеньем
21:02
Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA
20:53
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
20:49
Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны
20:18
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ
20:10
Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"
19:45
Россиянин украл 85 тысяч рублей, чтобы оплатить кредит
19:26
Украинцы перепутали флаги и опозорились на акции в Париже
18:48
Встреча Путина и Зеленского началась с оголения женской груди
18:48
"Наши пути разошлись": Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из "Руки Вверх!"
18:29
Извержение вулкана унесло жизни пятерых людей в Новой Зеландии
18:21
Резко сдавшую Джоли перестали узнавать
18:08
Путин поставил Зеленскому неожиданное условие перед переговорами
18:08
Сестра Фриске оказалась в опасности после громких слов о Шепелеве
17:59
Диетолог назвала самые опасные новогодние продукты
17:47
В Москве прошел Международный Форум "Woman Who Matters – 2019"
17:34
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
17:08
"Кладет себе в карман": отец Фриске осадил Шепелева за растрату наследства
17:00
Темнокожая красотка стала "Мисс Вселенной 2019"
16:50
Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями
16:49
"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
16:25
"Все достаточно мирно": Бондарчук разводится с супругой
16:20
Названа дата прихода зимы в Москву
16:18
"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына
16:17
Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
16:00
Найдены новые доказательства беременности Маркл
15:52
"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом
15:38
"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:59
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
14:30
"Окончательно пересел на мою шею": Седокова рассказала об экс-возлюбленном
14:27
"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха
14:16
Под Москвой насмерть сбили пешехода
14:08
"Патрикам" добавили итальянской классики
14:07
"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами
14:05
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
13:58
В России выросло число гипертоников
13:53
ВТБ ответил на расследование Навального о бизнес-джетах
13:49
На трассе под Москвой столкнулись две фуры и грузовик
13:32
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
13:24
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
13:21
Дубцову заметили со свадебным букетом в руках
13:16
Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию
13:13
Россию отстранили от Олимпиады на четыре года
13:00
"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti
12:50
Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте
12:49
"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль
12:46
Как помочь мужчине измениться
12:09
Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: Она боролась до последнего
12:05
Как правильно прогревать двигатель зимой
12:05
Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно
11:54
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно
11:41
Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть
11:31
"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней (видео)
11:24
Понимают человеческий язык: сделано сенсационное открытие о способностях собак
11:08
Где в России больше всего пьют и курят
11:01
В чем встречать 2020 год
10:45
Плющенко оконфузился на льду
10:39
"Впервые разглядела ее вблизи": Орбакайте не смогла сдержаться от вида 70-летней Пугачевой
10:39
Глобальный провал: вертлявый Лукашенко устроил демарш
10:35
Как правильно выбрать рыбные консервы
10:19
Гинеколога посадили в тюрьму за тайную съемку пациенток
10:10
В Удмуртии ребенок-инвалид провел неделю с трупом матери и умер
10:02
Украинцы послали Зеленского далеко и надолго
09:58
"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста
09:57
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
09:56
Сальная Волочкова в трусах показала большую дырку
09:28
В Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием
09:20
"Подустали": озвучены претензии Макрона и Меркель к Зеленскому
09:19
В результате взрыва под Москвой пострадали люди
09:18
Участница шоу "План Б" откровенно высказалась об отношениях с Батрутдиновым
09:09
Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк
09:09
В Москве прошла первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019
09:01
Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала
08:49
Умерла звезда фильма "Кинг-Конг"
08:22
Пора скупать доллары: рубль внезапно вернул устойчивость
08:14
Тревожные вести: россияне потеряли Олега Меньшикова
08:13
Петросян женился на молодой любовнице
06:04
Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение
04:38
"Это бомба!": Брежнева удивила экспериментами с внешностью
02:29
"Маленький принц!": годовалый сын Маликова впервые посетил светскую тусовку
00:56
Американские снайперы? На Майдане против Зеленского заметили странных людей
00:11
"Очень завораживает": Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций
22:35
"Я очень люблю его и мы счастливы вместе": подопечная Меладзе об их отношениях
20:17
Героиня скандальных хроник: раскрыта сущность Карауловой
18:14
Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
17:50
Хирург предостерегает Семенович о возможных осложнениях
17:35
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
17:31
Пугачева рассказала о постыдном занятии в детстве
16:45
"Вернется на рынок": Собчак поставила крест на браке Лопыревой и Булатова
16:20
"Что за детский сад?": ворочающая языком Бузова вызвала оторопь
15:46
"Продукт ужасного толстого монстра Фадеева": Серябкиной дали смачную оплеуху
15:32
Сын Валерии показал изуродованное лицо после страшной аварии
15:22
Кудрявцева и Лазарев снова вместе
14:43
"Уже слишком": 67-летняя Аллегрова вывалила большую грудь
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Окровавленного Тимати разорвали на куски из-за опасного зверя рядом с сыном
Помолодела и похорошела: 72-летняя Ротару вернулась в Россию
Спорт

Каковы шансы?: сможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Накануне, обнародовано суровое решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортивные чиновники отстранили Россию от Олимпиады и других крупных международных соревнований на четыре года. Кроме того, от нашей страны запрещено подавать заявки на проведение международных турниров. Вдобавок Российское антидопинговое агентство РУСАДА лишили лицензии на дальнейшую работу. 
прочитано 187 раз

"Дни.ру" пообщались с Анной Анцелиович – экс-главой Российского антидопингового агентства. Эксперт ответил на несколько вопросов по поводу сложившейся ситуации.

ПО ТЕМЕ

Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA

Российский чемпион Олимпийских игр призвал дать отпор WADA

Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Как вы думаете, сможет ли Россия обжаловать решение WADA? Каковы шансы на успех?

Россия, безусловно, может обжаловать решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS) в городе Лозанна. В первую очередь это может сделать Российское антидопинговое агентство РУСАДА, как организация, которая в первую очередь затронута данным решением. Также обжаловать данное решение может Олимпийский и Паралимпийский комитет России и Международный олимпийский и паралимпийский комитет. Шансы мне оценивать достаточно тяжело. Я не видела материалов дела. Но, думаю, это будет зависеть насколько WADA сможет доказать арбитрам CAS факты влияния и вмешательства в аутентичную базу данных, переданную им в январе 2019 года.

На ваш взгляд, имеет ли решение организации политический подтекст? 

Имеет ли политический подтекст? Мне тяжело сказать. При восстановлении РУСАДА в 2018 году было выдвинуто два условия. Одно из них – передача полной и аутентичной базы. И, если будет в CAS доказан факт вмешательства, значит было не соблюдено условие восстановления РУСАДА и это вопрос уже не политический, а чисто юридический.

Вице-президент WADA сказала, что хочет применить в отношении России самые жесткие санкции. Как вы думаете, о каких мерах идет речь.

Вице-президент WADA говорила о применении полного запрета на участие российских спортсменов во всех соревнованиях. Однако WADA решила, что нельзя наказывать чистых спортсменов, незатронутых данной допинговой историей, и разрешила им участвовать под нейтральным статусом в Олимпийских и Паралимпийских играх и в чемпионатах мира. В остальных же соревнованиях никакого ограничения на участие российских спортсменов нет. 

10 декабря 2019, 06:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Шоу-бизнес

"Жесть!": Пугачева не пригласила Киркорова на празднование годовщины свадьбы
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
"Алкашка – зло": Лисовец засунул камеру под шорты Летучей
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк

С официальным сообщением выступила дочь актрисы
Шоу-бизнес

"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык

Модель ответила на нападки журналистки
Шоу-бизнес

Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна

Юмористка прокомментировала важное событие в жизни бывшего мужа
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti

Самые вкусные консервированные томаты

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru