Акинфеев повторил трюк с ногой на матче этапа Лиги Европы

Как передает телеканал "360", Игорь Акинфеев упал на газон и отбил первую атаку венгров. Почти сразу же последовала вторая, но вратарь ЦСКА успел выставить ногу и снова отразил удар.
Подобное Акинфеев сделал в легендарном матче против сборной Испании на чемпионате мира в 2018 году. Встреча завершилась со счетом 0:0.
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