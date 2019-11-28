Россия опустилась в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола обновила список национальных сборных. Команда России опустилась с 37-го на 38-е место, сообщает RT со ссылкой на сайт организации.
Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Бельгии. Вторую строчку занимает французская команда. За ней следует сборная Бразилии.
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