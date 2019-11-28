Стало известно имя обладателя "Золотого мяча"

Испанские СМИ раскрыли имя футболиста, который станет обладателем "Золотого мяча". Как сообщает издание El Mundo Deportivo, почетную награду получит капитан клуба "Барселона" Лионель Месси. Торжественная церемония вручения состоится 2 декабря в Париже.
Напомним, аргентинский спортсмен является обладателем пяти "Золотых мячей". 16 октября этого года Месси получил шестую "Золотую бутсу". Эту награду вручают лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, передает телеканал "360".
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