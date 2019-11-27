"Самое жесткое наказание": в США требуют отстранить Россию от Олимпиады

Глава Антидопингового агентства Соединенных Штатов Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от участия в Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году в Токио. По его мнению, такой шаг поможет защитить честных спортсменов и изменить поведение страны.
"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно противостоять этому мошенническому и издевательскому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Настало время для самого жесткого наказания", – цитирует Тайгарта "Интерфакс".
Напомним, что 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства выпустил рекомендацию об отстранении России от участия в международных турнирах. Согласно опубликованному докладу, спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, передает телеканал "360".
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