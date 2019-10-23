Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Среда 23 октября
Лента новостей
14:06
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов
13:57
"Сказочная!": Александрову облизали с головы до ног
13:42
Мать заживо сварившегося в ОВД футболиста не верит в несчастный случай
13:35
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
13:24
Jeep Grand Cherokee SRT: внедорожник с норовом
12:58
"Дни.ру" дарят билеты: Мюзикл "Алые паруса"
12:52
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
12:46
"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами
12:43
"Горячая булочка": известная модель возбудила мужчин аппетитными формами
12:39
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: как это было
12:14
В России могут запретить детское шампанское
12:10
Госдума обсуждает в первом чтении бюджет 2020-2022
12:01
"Кошмар просто": Бородина обратилась к россиянкам после жестокого избиения
11:58
Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк
11:46
Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов
11:45
Россияне скупают красную икру
11:37
Никотин: запреты и новые подходы
11:17
"Уходил в себя": Масляков раскритиковал Зеленского за продвижение кавээнщиков в политику
10:57
Названа причина смерти рабочих на руднике "Таймырский"
10:51
Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии
10:41
Самолеты США отработали бомбардировку Крыма
10:28
"Голубь какнул в конце?": Рудковскую высмеяли за видео с птичкой
10:00
Станислав Николаев пожертвовал чудотворную икону Историческому музею
09:55
Хохочущая Бузова унизила Собчак на гламурной премии
09:49
"Страна посильнее": Лукашенко пожаловался на Россию
09:45
"Смертельная обида": народ обрушился на модницу Зеленскую
09:43
Турция свернула операцию в Сирии
09:20
Вскрылось жесткое требование Трампа к Зеленскому
09:16
Елену Малышеву срочно госпитализировали
08:55
Семья Елены Перминовой подверглась смертельной опасности на отдыхе
08:43
Заворотнюк объявилась после долгого молчания
08:11
"Гарик спать не дает?": Асмус удивила странным высказыванием
07:17
Душил на кухне: на мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" напали
06:30
Списанный материал: в Москве поставили крест на неудачнике Зеленском
04:22
Шварценеггеру сделали смертельно опасную операцию на сердце
02:09
Бритни Спирс показала кувыркание с мужчиной
00:12
"Никаких фанатов нет": потерпевшую крах Бузову уличили в обмане
21:58
Бросившая грудного сына Лопырева посетила шумную вечеринку
21:56
Да она под препаратами: обколотую Кравец сняли в центре Москвы
21:55
"Так разве можно?": Голая Варнава "нокаутировала" Гагарину
21:49
Циничный Малахов превратил жуткую смерть в скандальное шоу
21:49
В Москве народная артистка оказалась заблокирована в собственной квартире
21:48
"Близнец" Зеленского обратился к Мартиросяну с серьезной просьбой
21:41
"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
21:27
В Петербурге приезжий ударил ножом знакомого из-за неприязни
21:17
Близкие Рудковской не поддержали ее в трудный момент
21:12
41-летней Чеховой понадобился двойник для свиданий с назойливыми мужиками
20:31
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
19:59
21 удар ножом: в Новосибирске подросток зверски убил свою бабушку
19:57
Седокова стала самой горячей мамочкой
19:09
Новые данные о личности предполагаемого сына Николая Цискаридзе
19:08
В Уфе мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов
18:48
"Дышать спокойно не могу": Бочкарева рассказала о травле
18:20
"Как пойдет": невестка Орбакайте впервые обмолвилась о детях
18:12
Под Ростовом из-за перестрелки погибли люди
17:40
Завистливая Бородина наговорила гадостей за спиной у Бузовой
17:13
7 лучших книг на реальных событиях
16:59
"Это беспроигрышный вариант": Ивлеева раскрыла секрет удачного замужества с иностранцем
16:58
Дакота прослезилась после слухов о лесбийском романе
16:32
Все деньги ушли на лекарства: малыши разбитого инсультом Мамонова остались без нормальной еды
16:23
"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Александра Устюгова и группы "Ekibastuz"
16:22
Актер Александр Устюгов даст первый сольный концерт в Москве
16:14
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
16:12
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
15:54
"Гордыня тешится": Арбенина призналась в неистребимом желании
15:48
Яйцеклетка от больной дочери: Успенская сообщила о будущем ребенке
15:44
"Могу сбрить": облюбовавший презервативную лавку Розенбаум ошарашил заявлением на всю страну
15:37
Clear поможет молодым людям с повышенной социальной тревожностью
15:34
Пустослова Зеленского приперли к стенке
15:24
"Как наркотик": Александр Петров признался в зависимости
15:06
"Мой король!": звезда "Дома-2" показала нового богатого любовника
14:51
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 5
14:50
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
14:49
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 3
14:49
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 4
14:46
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 2
14:45
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 1
14:45
59-летняя мать Тимати сделала тату в честь рождения внука
14:42
Как сохранить молодость
14:35
Неделя Российского Интернета 2019: время действовать
14:31
В Ижевске пьяный мужчина поджег чужой автомобиль
14:29
Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе
14:24
"Несчастный малыш": Корчевников рассказал про жертву аборта
14:11
"Это не Бабкина": народ перестал узнавать певицу
14:07
"Пытаюсь поправиться": Боня начала экстренную борьбу с худобой
14:03
В "ЕР" требуют достроить проблемные объекты в регионах
13:49
Опасной выходке Трампа нашли объяснение
13:49
"Не хотела раскрывать тайну": сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление
13:47
Есть пострадавшие: в Подмосковье автомобиль врезался в ограждение
13:35
В Москве скончалась дочь посла Ирана
13:31
Уставший Шепелев о работе на Первом канале: Думал, за меня все сделают, все решат
13:26
"Невозможно отвести глаз!": 51-летняя Кабо показала себя в студенческие годы
13:16
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
13:08
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф с золотом
13:05
Молодая жена показала романтику с 58-летним Цекало
12:57
Беременна вторым? Тодоренко взбудоражила россиян
12:55
Мошенничество?: Наргиз Закирова влипла в новый мерзкий скандал
12:52
Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"
12:36
"Если господь не дает детей": звезда "Голоса" высказалась о суррогатном материнстве
12:34
Под Москвой пенсионера обманули на 100 тысяч рублей
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов
Как сохранить молодость
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами
Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"
Спорт

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли

прочитано 947 раз

Чемпионка Паралимпийских игр – 2012 в Лондоне в гонках на колясках Марике Вервурт подписала согласие на эвтаназию. Она страдала от неизлечимого заболевания, при котором человек испытывает сильные боли в мышцах, передает телеканал "360".

В интервью Вервурт признавалась, что испытывает боли даже по ночам и не может спать. Кроме того, у нее часто случались эпилептические припадки. Один раз во время такого приступа спортсменка пролила кипящую воду на ноги, пока готовила пасту. Ее госпитализировали с ожогами на четыре месяца, напоминает "Москва 24"

23 октября 2019, 12:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
Пустослова Зеленского приперли к стенке
Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Шоу-бизнес

Бондарчук получила по лицу на чужой свадьбе
"Сказочная!": Александрову облизали с головы до ног
Новые подробности о состоянии госпитализированной Малышевой
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид

Проишествия

Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк

Виной тому генетическая предрасположенность
Общество

"Смертельная обида": народ обрушился на модницу Зеленскую

Образ первой леди Украины раскритиковали
Шоу-бизнес

"Кошмар просто": Бородина обратилась к россиянкам после жестокого избиения

Телеведущая рассказала жуткую историю
Шоу-бизнес

Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии

Артистка продемонстрировала незаурядные способности

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru