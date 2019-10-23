Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли

Чемпионка Паралимпийских игр – 2012 в Лондоне в гонках на колясках Марике Вервурт подписала согласие на эвтаназию. Она страдала от неизлечимого заболевания, при котором человек испытывает сильные боли в мышцах, передает телеканал "360".
В интервью Вервурт признавалась, что испытывает боли даже по ночам и не может спать. Кроме того, у нее часто случались эпилептические припадки. Один раз во время такого приступа спортсменка пролила кипящую воду на ноги, пока готовила пасту. Ее госпитализировали с ожогами на четыре месяца, напоминает "Москва 24".
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