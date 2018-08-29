Ногу известного футболиста обглодали крысы

Ужасная участь постигла звезду британского футбола Гари Маббута. Бывший игрок сборной Англии лишился части ноги – ее отгрызла крыса.

Экс-защитник лондонского "Тоттенхэма" решил провести отпуск в ЮАР, на сафари. Там и подстерегло его несчастье.

Маббут проснулся среди ночи и увидел, что его постель залита кровью. Пока спортсмен спал, крыса сгрызла большой палец на ноге и часть ступни. У Гари диабет – потому он и не чувствовал боли.

"Я играл против стольких противников, а в итоге выведен из строя крысой", – нашел в себе силы пошутить футболист.

В больнице Маббуту пришлось провести почти полтора месяца. Медики очищали его организм от инфекции, занесенной зубами грызуна, пишет британская The Telegraph.

По словам самого спортсмена, грызун проел в его пальце "довольно большую дыру", затем добрался до кости и съел нижнюю часть ступни. "Крыса хорошо поела в ту ночь", – шутит экс-футболист. Гари рассказал, что незадолго до этого к нему зашла дочь, спавшая в другой комнате, и сказала, что кто-то укусил ее за ногу.

Маббут все еще каждый день ходит в больницу. Кроме того, из-за диабета Гари колет инсулин семь раз в день и десять раз в сутки проверяет кровь.

Ранее Dni.Ru писали, что в кварталах города Солсбери, который был оцеплен полицейскими для расследования дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечается резкий рост числа крыс. На территорию не пускают даже сотрудников служб по борьбе с вредителями.

Грызуны осмелели из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть, отмечают городские власти. Особенно неблагополучной признана местность, прилегающая к пабу "Милл", который Скрипали посетили незадолго до отравления.





