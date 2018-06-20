"Мумия возвращается": в Сети предсказали страшную месть египтян после ЧМ-2018

Второй подряд триумф нашей сборной на ЧМ-2018 укрепил настрой россиян на победу. Болельщики буквально усыпали просторы соцсетей народным творчеством в праздничной эйфории.



В повторный успех национальной команды, откровенно говоря, верили не все. Однако подопечные Станислава Черчесова доказали, что разгром сборной Саудовской Аравии не был случайностью. Новая победа отечественных футболистов вызвала у россиян слезы счастья.

Российские болельщики плачут от счастья! Сборная впервые вышла из группы на Чемпионате мира по футболу



Фото: Валерия Савинова / RTVI pic.twitter.com/DcIlK3IiZi — RTVI (@RTVi) 19 июня 2018 г.

Некоторые пользователи Сети стали фантазировать на тему того, как Египет отомстил бы России за поражение. Умельцы придумали идею для кино с подобным сюжетом.

Креативностью удивили и болельщики, лицезревшие матч на стадионе. Фото плаката с комичным высказыванием моментально разлетелось по соцсетям.

Обитатели Всемирной паутины заметили, что многие ярые критики тренера сборной России Станислава Черчесова изменили мнение о специалисте на противоположное. Они предположили, что ему придется организовать официальный прием извинений за нелестные высказывания.

Черчесов будет лично принимать извинения в Доме футбола с 16 июля по 31 августа. Кабинет 205. Запись через Госуслуги. — La Russie parle (@Russia_calls) 19 июня 2018 г.

Один из пользователей Сети предложил удалить все "заготовленные язвительные слова и шутки в адрес Черчесова". По его словам, произошел форс-мажор.

Все пацаны удаляем год назад заготовленные язвительные шутки про нашу сборную произошли форс-мажор и необьяснимое стечение обстоятельств — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 19 июня 2018 г.

Остроумные посты коснулись и нападающего сборной России Артема Дзюбы. Пользователи не могли не отметить противоречивое отношение россиян к футболисту, который все же подтвердил свое мастерство блестящим голом.

Вот Дзюба вроде гнида и крыса, но иногда присмотришься — наш, спартаковец. — Денис Чужой (@fe_city_boy) 19 июня 2018 г.

Напомним, что россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А. Теперь команду Черчесова от досрочного выхода в 1/8 турнира отделяет формальность – команде Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону нужно обыграть саудитов.

