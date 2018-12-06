Минаев скоропостижно скончался в Москве

Экс-футболист московских "Спартака" и "Динамо" Александр Минаев скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стала болезнь, передает RT.
Скоро будет объявлено о дате и времени церемонии прощания со спортсменом. Напомним, что Минаев – чемпион СССР 1976 года, обладатель Кубка сезона 1977 года, а также полуфиналист Кубка обладателей кубков 1978 года.
Решение принято
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