У доведенной жены Мамаева сдали нервы

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляции полузащитника "Краснодара" и нападающего "Зенита". Спортсмены пробудут под стражей до 8 февраля. Алана Мамаева была возмущена решением суда.



Алана Мамаева хотела, чтобы ее муж отпраздновал Новый год с семьей, но ее надежды на скорое освобождение не сбылись. Женщина считает решение суда несправедливым. "Знаете, это и правда позор... Согласна с мужем. Где справедливость? Где она?" – обратилась к подписчикам в Instagram возмущенная модель.

Большинство пользователей не согласились с Аланой Мамаевой и заявили, что Павел заслуживает такое наказание: "Ничего страшного, пусть посидят и подумают. Алана, радуйтесь жизни с детками, а муж пусть отбывает наказание, раз не умеет себя прилично в обществе вести. Это не позор, это нормально", "Это мера пресечения. Не все можно решить деньгами!", "Пусть посидят и подумают. Может, в будущем не будут больше так позорить российский футбол", "Нужно уметь отвечать за свои поступки".

Некоторые комментаторы все же поддержали женщину: "Справедливости нет. Верхушка обвинительной стороны все сделала для того, чтобы ребята находились под стражей! Это идиотизм. У нас в стране столько убийств, насильников, а тут по 4 месяца 18 следователей не могут разобраться в обычной драке. Позор! Держитесь!", "Алан, мы просто в ужасе. Беспредел", "Справедливости нет нигде!".

Ранее Алана Мамаева рассказала подписчикам, что узнала об изменах мужа. В качестве доказательства она опубликовала видеозапись, где Павел запечатлен в компании привлекательной брюнетки. Тем не менее женщина хочет спасти брак и с нетерпением ждет, когда спортсмена выпустят из СИЗО.