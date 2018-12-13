"Строчит ему": жена рассказала об отношениях Мамаева с любовницей
По словам Аланы Мамаевой, разлучница нарочно влезла в ее семью, чтобы разрушить. Давила на спортсмена, чтобы он подал на развод.
"В последнее время Паша был другим, с ним было тяжело. Но самое интересное – сейчас эта девка переживает, что она была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он ее обманул, что у него любовницы были", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда". Также Алана задалась вопросом: если бы Мамаев не был богат, держалась бы за него любовница?
Супруга футболиста уверена, что в случившемся семейном скандале виноват только сам Павел Мамаев. Пока она не готова простить мужа. "Одно дело, когда человек, будучи в браке, влюбился в другого. А здесь что? Грязь. Теперь ждет результаты анализов на инфекции!" – заявила Алана.
По словам супруги спортсмена, теперь лишь от нее зависит, сохранится ли у них семья. При этом она уверена, что к той самой разлучнице Мамаев уже точно не уйдет.
На вопрос подписчиков о том, зачем нужно было выносить сор из избы, Алана ответила, что он сам виноват. Жена Мамаева призналась, что теперь ей легче от того, что она раскрыла спортсмена и для себя, и для общества.
Ранее супруга футболиста рассказывала, что именно из-за любовницы, 27-летней Александры, Павел Мамаев влип в неприятную историю с дебошами в Москве. Его и футболиста Александра Кокорина оставили под арестом в СИЗО до 8 февраля.
Знаменитость откровенно поведала о непростом периоде своей жизни
Марафон продлится в прямом эфире весь день
Пианистка выставила все свои прелести
О мальчике рассказал близкий друг артистки