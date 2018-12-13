"Строчит ему": жена рассказала об отношениях Мамаева с любовницей

Жена арестованного футболиста пока не может простить его за измену. В своем Instagram-аккаунте во время прямого эфира Алана рассказала, для чего вынесла сор из избы и придала огласке семейные разборки, в которых, по ее мнению, виноват Павел Мамаев.

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