Пока Мамаев в СИЗО: жену футболиста оставили без дорогого подарка

Автомобиль Павла Мамаева Mercedes AMG G63 остался у футбольного клуба "Краснодар". Жена спортсмена Алана не может забрать машину – ей не отдают ключи.

Алана Мамаева безуспешно пытается вернуть автомобиль своего супруга. Перед тем как попасть в СИЗО за драку, футболист оставил Mercedes AMG G63 на тренировочной базе "Краснодара". Машина – собственность спортсмена, приобретена им лично за гонорар.

Как рассказала Алана, она позвонила в клуб узнать, когда возможно забрать автомобиль. Однако руководство "Краснодара" сослалось на некое указание "машину не отдавать".

"По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся, потому машину они не хотели отдавать. В телефонном разговоре объяснила ситуацию и пояснила , что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы. Этого оказалось недостаточно – они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Алану.

Павел Мамаев из СИЗО передал письмо с разрешением отдать автомобиль Алане. Но в клубе решение не изменили. Когда же журналисты пытались выяснить мотивы руководства "Краснодара", им просто заявили, что "тему Павла Мамаева не комментируют".

Корреспондент издания пытался связаться с сотрудником ФК, который помогает футболистам с автосервисом. По словам Аланы, его зовут Адам и именно ему Павел оставил ключи от машины. Но и этот специалист от общения с прессой отказался.

Адвокат Мамаева уверен, что в данном случае речь идет о самоуправстве – а такие действия подпадают под статью 330 Уголовного кодекса. Игорь Бушманов предлагает Алане обратиться в правоохранительные органы, однако жена футболиста пока пытается решить этот вопрос мирным путем.