"Единая Россия" приобщает детей к спорту
Как сообщила координатор партийного проекта "Единой России" "Детский спорт", депутат Госдумы Ирина Роднина, планируется построить ФОКи открытого типа в 21 регионе и закрытые комплексы двух областях – Курганской и Саратовской. По словам Родниной, это даст возможность детям и подросткам заниматься спортом и тренироваться в комфортных условиях, используя современный инвентарь и оборудование.
"ФОК становится местом, где дети могут направить свою энергию в правильное русло и реализовать свои спортивные амбиции", – сказала парламентарий. Строительство спортивных объектов позволяет не только организовать досуг детей, но и привлекать профессиональную спортивную команду, которая для многих мальчишек и девчонок является кумиром, продолжила Роднина и привела такие цифры: в построенных ранее ФОКах ежемесячно занимаются более трех миллионов человек из которых более полвины – дети. Средняя посещаемость одного спорткомплекса – 170 человек в день.
"Во многих регионах ФОК становится центром спортивной жизни, поэтому возобновление финансирования направления дает возможность развивать массовый спорт на новом уровне", – отметила Ирина Роднина.
Проект строительства физкультурно-оздоровительных комплексов был активен с 2006 по 2016 годы, за 10 лет в стране появились более 600 спортивных объектов. В 2017 году от 31 региона поступили заявки на возобновление направления.
Партийный проект "Детский спорт" направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. Благодаря ему проводятся Всемирные игры юных соотечественников. Координирует проект прославленная фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина, возглавляет его общественный совет хоккеист и тоже депутат Думы Вячеслав Фетисов.
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