Драчунов Кокорина и Мамаева столкнули лбами с избитыми чиновниками

В "Бутырке" начались очные ставки дебоширов-футболистов Кокорина и Мамаева с избитыми ими гражданами. На следственное действие в СИЗО приехали чиновники Минпромторга и водитель ведущей Первого канала.

Очная ставка проводится в случае, если показания обвиняемых и потерпевших серьезно расходятся или противоречат друг другу. Следователи одновременно допрашивают всех участников преступления или правонарушения.

В эпизодах избиения водителя и чиновников, казалось бы, все ясно: в Сети есть видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как футболисты избивают тех, кто делал им замечания. Но, видимо, адвокаты дебоширов, настаивающие на их невиновности, решили вызвать на разговор потерпевшую сторону.

Павел Мамаев и Александр Кокорин обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

Оба футболиста арестованы и находятся в московском следственном изоляторе "Бутырка", срок их ареста заканчивается 8 декабря.

Между тем накануне, 15 октября президент Владимир Путин наградил Дениса Пака медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Сергея Гайсина орденом Александра Невского. Высокие награды чиновники получили за работу над проектом "Кортеж" по созданию автомобиля представительского класса.

Денис Пак готов пойти с футболистами-драчунами на мировую и оценивает их свободу в 100 миллионов рублей, а водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук озвучил свою цену за примирение: он требует 500 тысяч рублей и оплату лечения