Россиянки-близняшки с травмами взяли все золото чемпионата мира

В Италии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Триумфаторами соревнований стали близняшки из России Дина и Арина Аверины, которым удалось завоевать все золотые награды.

В последний день первенства маленькие гимнастки из разных стран соревновались в личном многоборье. Дина и Арина не оставили шансов соперницам: они заняли первое и второе места соответственно.

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Появление сестер Авериных на пьедестале фактически стало доброй традицией этого чемпионата мира. Девочки забрали все золотые медали соревнований: Дина стала лучшей в упражнениях с обручем и булавами, а Арина превосходно выступила с лентами и мячом.

Нарушить традицию удалось лишь гимнастке из Белоруссии Екатерине Галкиной. Она заняла второе место в соревнованиях с булавами. Остальные серебряные медали поделили между собой Дина и Арина.

Публикация от ArishaDina✔️ (@arishadina1998) Мар 8 2015 в 9:40 PDT

Примечательно, что близняшки выступали на чемпионате мира с травмами. После окончания соревнований обе вышли к журналистам в бинтах.

Так, Арина получила травму на соревнованиях в Казани, но адреналин позволил ей забыть об этом во время чемпионата мира. Дина же повредила ногу уже давно. Теперь время от времени молодая спортсменка надевает страховочную повязку, передает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от ArishaDina✔️ (@arishadina1998) Фев 21 2017 в 2:50 PST

Напомним, тренирует близняшек Вера Шаталина. Иногда помогает девочка советами прославленная гимнастка Евгения Канаева.