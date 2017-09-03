Россиянки-близняшки с травмами взяли все золото чемпионата мира
В последний день первенства маленькие гимнастки из разных стран соревновались в личном многоборье. Дина и Арина не оставили шансов соперницам: они заняли первое и второе места соответственно.
Появление сестер Авериных на пьедестале фактически стало доброй традицией этого чемпионата мира. Девочки забрали все золотые медали соревнований: Дина стала лучшей в упражнениях с обручем и булавами, а Арина превосходно выступила с лентами и мячом.
Нарушить традицию удалось лишь гимнастке из Белоруссии Екатерине Галкиной. Она заняла второе место в соревнованиях с булавами. Остальные серебряные медали поделили между собой Дина и Арина.
Примечательно, что близняшки выступали на чемпионате мира с травмами. После окончания соревнований обе вышли к журналистам в бинтах.
Так, Арина получила травму на соревнованиях в Казани, но адреналин позволил ей забыть об этом во время чемпионата мира. Дина же повредила ногу уже давно. Теперь время от времени молодая спортсменка надевает страховочную повязку, передает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, тренирует близняшек Вера Шаталина. Иногда помогает девочка советами прославленная гимнастка Евгения Канаева.
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