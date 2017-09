Родившую от армянина Серену Уильямс подняли на смех

Новоиспеченная мама принимает поздравления от коллег и поклонников, однако не обошлось и без злопыхателей. Так, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса подняла на смех Серену Уильямс.

"Девочка? Надеюсь, она не будет играть в теннис", – сказала улыбаясь спортсменка. Шутка так понравилась любителям тенниса, что ее тут же принялись обсуждать в соцсети.

Между тем большинство коллег рады за Серену. Теннисистка получает поздравления со всего мира. Одной из первых, кто передал теплые слова спортсменке, стала ее старшая сестра, пятикратная обладательница Уимблдона Винус Уильямс.

''Baby girl? I hope she doesn't play tennis '' - Muguruza on Serena's newborn baby girl pic.twitter.com/P4yTcixfw0

"Я очень взволнована. Это не описать словами", – сказала она журналистам ESPN.

Первая ракетка мира в одиночном разряде испанец Рафаэль Надаль обратился к Уильямс в Twitter. "Поздравляю, Серена!!! Так рад за тебя", – написал он.

Congrats Serena!!! So much joy for you!!! https://t.co/u4edTrqIbB