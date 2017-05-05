Россия разбила Швецию на старте чемпионата мира

Российские хоккеисты успешно стартовали на чемпионате мира, который в этом году принимают Германия и Франция. В дебютном поединке подопечные Олега Знарка переиграли сборную Швеции.

Встреча, прошедшая на Ланксесс-Арена в Кельне, завершилась со счетом 2:1 в пользу наших хоккеистов. В основное время у скандинавов шайбу забил Элиас Линдхольм, у россиян – Сергей Андронов. Победный буллит оформил Артемий Панарин.

На старте матча "Тре Крунур" смотрелись агрессивнее и создали много опасных моментов. Если бы не потрясающая игра голкипера Андрея Василевского, шведы могли сделать счет крупным уже в первом периоде.

Однако на 15-й минуте спасти россиян не смог даже Василевский. Виктор Раск выиграл силовую борьбу у борта, стянул на себя двух соперников и сделал шикарный перевод шайбы в центр, где Элиас Линдхольм без помех расстрелял вратаря сборной России – 1:0.

Второй игровой отрезок прошел без заброшенных шайб. При этом шведы вновь были ближе к взятию ворот. Россияне же старались играть на контратаках, но моментов у владений Виктора Фаста было немного. Два неплохих шанса не сумели использовать Андрей Миронов и Артемий Панарин.

Третий период россияне начали сверхактивно, словно несколько "волшебных слов" услышали в раздевалке от Олега Знарка. Сначала Александр Барабанов и Никита Кучеров проверили Фаста на прочность. Но третью "бомбардировку" шведский голкипер пережить не смог.

На 44-й минуте 20-летний защитник Иван Проворов подключился к атаке и сделал передачу за ворота на Барабанова. Александр тут же прострелил на пятачок, где Сергей Андронов с нескольких метров поразил открытый угол – 1:1. В оставшиеся время команды скорее старались отстоять свои ворота, чем поразить чужие, создав на двоих лишь парочку опасных моментов.

1:1 от Барабанова&Андронова, красота. Наслаждайтесь и друзьям рассказывайте! pic.twitter.com/glkNHO1lqS — Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2017 г.

В овертайме хоккеисты голов также не забили, предпочтя выявить сильнейшего в серии буллитов. Все решил Артемий Панарин, успешно использовавший свой послематчевый штрафной бросок – 2:1.

Примечательно, что Швеция не может победить Россию на чемпионатах мира уже 12 лет. Следующий поединок команда Знарка проведет 8 мая против итальянцев.