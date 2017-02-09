Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова

Выяснились новые подробности гибели знаменитого украинского футболиста Виктора Чанова. Невестка спортсмена заявила, что он скончался вовсе не из-за избиения, как сообщалось ранее.

"Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию", – написала Ирина Чанова на своей странице в Facebook.

Тем временем в полиции Киева сообщили, что голкипер сборной СССР был убит. По факту смерти Чанова возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, отмечается на официальном сайте ведомства.

Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, 21 января 2017 года футболист без сознания был доставлен в больницу врачами скорой. По словам медиков, он получил множественные травмы при падении с высоты в селе Рославичи Васильковского района Киевской области.

"Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста", – сообщил Косовский.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что причиной смерти Чанова стала черепно-мозговая травма, которую он получил в результате нападения неизвестных. Инцидент произошел 20 января. Злоумышленники остановили автомобиль спортсмена, после чего избили его.

Виктор Чанов трижды выигрывал чемпионат СССР и становился пятикратным обладателем Кубка страны. В 1986 году с киевским "Динамо" завоевал Кубок обладателей Кубков.

Он защищал ворота донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", а также выступал за израильские клубы "Маккаби" из Хайфы и "Бней Иегуду". Чанов провел 21 матч за сборную СССР, в том числе участвовал в финальной части чемпионата мира 1986 года. С 1995-го начал тренерскую карьеру. Виктор Чанов работал в киевских ЦСКА и "Динамо".