Российский чемпион погиб в ДТП в Сочи (видео)

Член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев погиб в результате ДТП в Сочи. Ехавший на тренировку велосипедист попал под колеса легкового автомобиля.

Антон Гоголев ехал на велосипеде в тренировочной форме национальной сборной России. В Главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что на трассе Адлер – Сочи водитель иномарки сбил спортсмена, пытаясь совершить обгон, передает "Интерфакс".

В тяжелом состоянии Гоголев был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Виновник аварии с места происшествия не скрылся. По некоторым данным, он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает "Вести-Сочи".

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Тем временем кадры страшного ДТП попали на видео: еще живой спортсмен лежит на асфальте в ожидании медицинской помощи.

Антон Гоголев – известный российский велосипедист, член национальной сборной по маунтинбайку. В 2012 году завоевал титул чемпиона России по маунтинбайку среди мужчин, в 2014-м стал чемпионом России по велоспорту-маунтинбайку среди мужчин.