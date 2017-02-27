Российский чемпион погиб в ДТП в Сочи (видео)

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Слухи и сплетни Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Вторник 28 февраля
Лента новостей
21:58
Когда Москву очистят от пятиэтажек
21:57
Мару Багдасарян увековечили в образе дворника
21:31
Не вся молочная продукция одинаково полезна
21:27
Эпидемия рака убивает молодежь США
21:17
ФАС поймала Минздрав на нарушениях
21:11
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
21:05
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
21:00
На юге Москвы вспыхнули гаражи с топливом
20:53
В Сети высмеяли "гламурную жену" чиновника
20:45
В США фургон протаранил карнавальное шествие
20:39
Как заставить ребенка учить математику (видео)
20:26
Россия заблокировала резолюцию по санкциям против Сирии
20:22
История с московскими закупками молочных продуктов
20:21
Украинец 128 раз ударил супругу ножом и взорвал квартиру
20:04
Бизнес-гороскоп на март 2017 года
19:51
Россиянам хотят увеличить соцпенсии
19:47
Страшную аварию Караченцова показали на видео
19:40
Мама Татьяны Навки потрясла фигурой
19:30
Трамп готовится к однопартийной системе в США
19:25
В центре Москвы загорелся старинный особняк
19:12
Кержакову подарили оберег от Шурыгиной (видео)
18:49
Экстрасенс дал интимный совет звездам "Дома-2"
18:41
Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"
18:29
Россия откажется от "бешеных зомби" Порошенко
18:25
Самбурская разоблачила Фадеева
18:15
Главное условие идеального секса
18:06
Шведский стол со скидкой заставляет испытывать чувство вины
18:00
На севере Москвы собака покусала ребенка
17:49
Россиян напугала новость о закрытии "ВКонтакте"
17:48
На синей ветке московского метро произошел сбой
17:43
Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной
17:37
В Москве таксист-украинец ограбил пенсионерку
17:37
В Германии через год нашли насильника русской девочки Лизы
17:18
Самые дорогие съемные квартиры в Москве
17:03
Неработающий Караченцов 12 лет получает зарплату
17:03
Новый iPhone потеряет уникальность
16:56
Главные сериалы марта
16:54
Москвичка жестоко избила 7-летнюю дочь
16:50
Организаторы "Оскара" забыли об умершей звезде "Криминального чтива"
16:44
Пугачева придралась к внешнему виду Тишмана
16:38
В промзоне на юге Москвы нашли двух львят
16:35
Что спасло Караченцова от смерти
16:33
У певца Мити Фомина отобрали водительские права
16:27
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса
16:02
Как Путин подкалывает Атамбаева
16:01
Клиента Сбербанка в Москве ранили ножом
15:59
Путин ответил на недружелюбные действия Минска
15:52
Король саудитов взял в поездку 450 тонн багажа
15:47
Лолита придумала способ обмана своих мужей
15:45
Французские лыжники штурмуют пик Черского
15:29
"Сообщество" помогает решить проблемы региональных НКО
15:19
Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит
15:18
В Подмосковье подросток попал под поезд
15:09
Любовница Немцова купила четыре квартиры в Киеве
14:56
Охранники ресторана избили москвича за вид "гопаря"
14:53
Путин прибыл с визитом в Бишкек
14:45
Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
14:31
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
14:26
Эдита Пьеха: Стас нашел плохих друзей
14:24
Названы самые опасные для человека бактерии
14:19
Найден способ состарить раковые опухоли
14:07
Больного раком Хью Джекмана разводят с престарелой женой
13:53
Глава Верховного суда поддержал декриминализацию статьи о нарушениях на митингах
13:41
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
13:40
Врачи поставили Гулькиной неутешительный диагноз
13:32
На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы (видео)
13:32
Фриске бьются за каждую копейку
13:24
Что случилось с беременностью Полины Гагариной
13:21
Александр Цекало покорит Голливуд
13:20
Гении кино: Алексей Балабанов
13:18
После аварии Караченцов ударил медсестру
13:17
Неумело дрифтовавшие возле МГУ мажоры возмутили Сеть
13:17
США готовят экономическую блокаду России
13:13
В Зеленограде школьница умерла во время перемены
13:07
Помощницу Трампа высмеяли за странную позу на диване в Белом доме
13:03
В Москве неизвестные в масках похитили человека
13:03
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
12:56
ОНФ помогает вернуть пособия многодетным семьям
12:16
На Урале пара назвала свою дочь Россией
12:07
Вдова Валерия Ободзинского: Конца ничто не предвещало
12:06
Жену Караченцова назвали виновной в аварии
11:58
Соратника Захарченко уволили из-за квартиры в Черногории
11:57
Началась подготовка встречи Путина и Трампа
11:40
Голодная парочка занялась сексом в пиццерии (видео)
11:40
Наталья Водянова: В меня плевали
11:38
Двое детей из России впали в кому после ДТП в Таиланде
11:34
Глава Дагестана объяснил "бегство кавказцев" в Москву
11:25
Что ест королева Елизавета II каждый день
11:25
В московском ресторане жестоко избили посетителя
11:19
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
11:16
Исследователь Артур Чилингаров госпитализирован в Москве
11:15
В ЗАГСах открыли комнаты примирения
11:02
Сноха Максаковой: В наших семьях не было предателей
10:49
Киев в страхе разродился планами по Донбассу
10:37
Москвичи получат бонусы по социальной карте
10:30
Жена Николая Караченцова о кровоизлиянии
10:16
Удаленная работа – официально или нет?
10:14
Модель показала грудь в прямом эфире (видео)
10:02
Садальский назвал именинницу Васильеву дурой
09:48
На Рублевском шоссе найдено тело 51-летнего москвича
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе
Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии
Фриске бьются за каждую копейку
Ефремов высказался о геях в кино
Изнасилованной Шурыгиной предложили сняться в кино
Спорт

Российский чемпион погиб в ДТП в Сочи (видео)

Антон Гоголев. Фото: vk.com/id16442481
Член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев погиб в результате ДТП в Сочи. Ехавший на тренировку велосипедист попал под колеса легкового автомобиля.
прочитано 6258 раз

Антон Гоголев ехал на велосипеде в тренировочной форме национальной сборной России. В Главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что на трассе Адлер – Сочи водитель иномарки сбил спортсмена, пытаясь совершить обгон, передает "Интерфакс".

ПО ТЕМЕ

Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово

Перед смертельным ДТП тренер спасла группу детей

Именитый российский спортсмен погиб в ДТП

В тяжелом состоянии Гоголев был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Виновник аварии с места происшествия не скрылся. По некоторым данным, он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает "Вести-Сочи".

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Тем временем кадры страшного ДТП попали на видео: еще живой спортсмен лежит на асфальте в ожидании медицинской помощи. 

Антон Гоголев – известный российский велосипедист, член национальной сборной по маунтинбайку. В 2012 году завоевал титул чемпиона России по маунтинбайку среди мужчин, в 2014-м стал чемпионом России по велоспорту-маунтинбайку среди мужчин. 

Автор: Светлана Сидорчук27 февраля 2017, 09:39

комментарии

Политика

Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса
Госдеп подыграл Трампу и набросился на Россию

Шоу-бизнес

Мама Татьяны Навки потрясла фигурой
Проклятье Николая Караченцова
Экстрасенс дал интимный совет звездам "Дома-2"
Самбурская разоблачила Фадеева

Проишествия

Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Главные сериалы марта
Организаторы "Оскара" забыли об умершей звезде "Криминального чтива"
Александр Цекало покорит Голливуд
Гении кино: Алексей Балабанов
Шоу-бизнес

Сноха Максаковой: В наших семьях не было предателей

Родственница покинувшей страну артистки заявила, что ее родители очень переживают
Шоу-бизнес

Фриске бьются за каждую копейку

С родителей певицы в суде потребовали залог
Шоу-бизнес

Мама Татьяны Навки потрясла фигурой

Спортсменка показала родительницу с поднятыми ногами
Авто

Мару Багдасарян увековечили в образе дворника

Портрет стритрейсерши появился на одном из зданий Санкт-Петербурга

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на март 2017 года
Марина Анисина снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 27 февраля по 5 марта 2017 года
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка

Фоторепортажи

Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"
Как живет Диана Шурыгина
Дочь Валерии похвасталась шикарной шубой

Спорт

Сын опроверг смерть хоккеиста Петрова от рака
День смерти русского хоккея
Трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова
Предательница Степанова пролетела мимо чемпионата Европы

Регионы

Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
Последствия тарана поездом самосвала попали на видео
Жертва "групп смерти" пыталась спасти своих братьев
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru