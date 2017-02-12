В США немецкую сборную приветствовали гимном Третьего рейха

Перед матчем Кубка Федерации между женскими сборными Германии и США произошел досадный инцидент. Организаторы турнира едва не спровоцировали международный скандал, поприветствовав гостей гимном Третьего Рейха.

Немецкая сборная, которую встретил в США несколько устаревшей версией гимна, была возмущена произошедшим. Инцидент спровоцировал перепалку в социальных сетях между официальными представителями Берлина и Вашингтона.

Так, Ассоциация тенниса США выразил сожаление по поводу произошедшего и отметила, что такое больше не повторится. В профильной ассоциации Германии ответили, что надеются на это.

Несколько холодная реплика заставила организаторов турнира еще раз принести извинения. "Мы можем заверить, что этого точно не будет", – уточнили в Ассоциации тенниса США.

Напомним, сборным США и Германии предстоит еще пять матчей в рамках Кубка Федерации. В первом поединке встречались американка Элисон Риске и немка Андреа Петкович – последняя потерпела поражение в двух сетах со счетом 7:6, 6:2.