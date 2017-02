В США немецкую сборную приветствовали гимном Третьего рейха

Немецкая сборная, которую встретил в США несколько устаревшей версией гимна, была возмущена произошедшим. Инцидент спровоцировал перепалку в социальных сетях между официальными представителями Берлина и Вашингтона.

Так, Ассоциация тенниса США выразил сожаление по поводу произошедшего и отметила, что такое больше не повторится. В профильной ассоциации Германии ответили, что надеются на это.

Несколько холодная реплика заставила организаторов турнира еще раз принести извинения. "Мы можем заверить, что этого точно не будет", – уточнили в Ассоциации тенниса США.

Rockin' our SnapChat Spectacles in Maui ☀️4 @CoCoVandey vs. Julia Goerges match. Follow our Snap story w/ @kaylaeday via #USTA @FedCup pic.twitter.com/EA128ScNXf