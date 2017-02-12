В США немецкую сборную приветствовали гимном Третьего рейха
Немецкая сборная, которую встретил в США несколько устаревшей версией гимна, была возмущена произошедшим. Инцидент спровоцировал перепалку в социальных сетях между официальными представителями Берлина и Вашингтона.
Так, Ассоциация тенниса США выразил сожаление по поводу произошедшего и отметила, что такое больше не повторится. В профильной ассоциации Германии ответили, что надеются на это.
Несколько холодная реплика заставила организаторов турнира еще раз принести извинения. "Мы можем заверить, что этого точно не будет", – уточнили в Ассоциации тенниса США.
Rockin' our SnapChat Spectacles in Maui ��☀️4 @CoCoVandey ����vs. Julia Goerges ���� match. Follow our Snap story w/ @kaylaeday via #USTA @FedCup pic.twitter.com/EA128ScNXf— USTA (@usta) 12 февраля 2017 г.
Напомним, сборным США и Германии предстоит еще пять матчей в рамках Кубка Федерации. В первом поединке встречались американка Элисон Риске и немка Андреа Петкович – последняя потерпела поражение в двух сетах со счетом 7:6, 6:2.
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