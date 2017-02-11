Мужской спринт Чемпионата мира по биатлону стартовал в Австрии

В Австрии стартовал очередной этап Чемпионата мира по биатлону. Мужской спринт примечателен тем, что в нем российские спортсмены сойдутся с французом Мартеном Фуркадом после громкого скандала.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожмут друг другу руки во время гонки. По всей видимости, произойдет это после окончания соревнований.
LIVE #biathlon moment:https://t.co/etzcAX5WcR #hochfilzen2017 pic.twitter.com/loE25GS8vk— IBU World Champs (@IBU_WC) 11 февраля 2017 г.
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