Мужской спринт Чемпионата мира по биатлону стартовал в Австрии

В Австрии стартовал очередной этап Чемпионата мира по биатлону. Мужской спринт примечателен тем, что в нем российские спортсмены сойдутся с французом Мартеном Фуркадом после громкого скандала.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожмут друг другу руки во время гонки. По всей видимости, произойдет это после окончания соревнований.