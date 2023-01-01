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Сонник
К чему снится сон в Новый год

К чему снится сон в Новый год

К чему снится сон в Новый год? Открываем завесу тайны.
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Праздник Новый год окутан множеством традиций – это смешение обычаев и поверий разных народов, которые притянули, чтобы приукрасить событие. Напоминаем, что 1 января 2023 года еще не наступил год черного водяного кролика: согласно лунному календарю, произойдет это только 22 числа. А потому не стоит верить в особый мистицизм дня и его безмерную силу. Однако для всех заинтересованных "Дни.ру" решили поведать, к чему снится сон в Новый год.

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1 января 2023 года до 12:45 часов длятся девятые лунные сутки. Толкователи в один голос твердят, что это время считается энергетически неблагоприятным. Зачастую негатив отражается и во сне — могут сниться кошмары. Однако ничего страшного нет. Вещими они бывают крайне редко и трактуются как пустые.

Если вы чувствуете, что сон оказал на вас сильное впечатление, это следует расценивать как знак. Наверняка в вашей жизни есть какие-то нерешенные вопросы и задачи, а подсознание хочет от них освободиться. Примечательно, что в ночь на Новый год 2023 идет вторая фаза растущей луны. В это время сны предвещают наступление нового периода в жизни.

Помните, что вы сами создаете свою реальность, программируя ум на те или иные события. Пытаясь определить извне, к чему снится сон в Новый год, вы ставите себя в позицию зависимой жертвы.

Мир — это зеркало: если вы станете думать о страшном и переживать, будете притягивать плохие события и ситуации. Поэтому не упускайте возможности радоваться, веселиться и благодарить вселенную за все, что она вам дает. И если 1 января сон снится плохой — смейтесь от всей души, принимайте за аксиому только счастливое будущее, тогда негативные образы в вашем подсознании утратят влияние и силу.

Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 02:44 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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