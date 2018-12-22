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Сонник

К чему снится Дед Мороз

Кадр youtube.com
Новогодний праздник невозможно представить без главного персонажа – доброго Деда Мороза с большим мешком подарков. Любимый герой приходит во сне не только к детям, которые мечтают о чуде, но и ко взрослым, давно выросшим из сказки. Так что же несет этот щедрый даритель сновидцу? 
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Появление Деда Мороза во сне традиционно трактуется как хороший знак. Если вы увидели во сне Дедушку с пышной бородой и в длинной шубе, то ждите приятный подарок от близких. Он пришел не с пустыми руками – значит, скоро вас обрадует новость о получении прибыли или наследства. Такой сон также может означать то, что ваша заветная мечта может наконец-то осуществиться.

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Дед Мороз может навестить вас вместе со своей внучкой Снегурочкой. Девочка улыбается, танцует и поет песни – вы познакомитесь с интересными людьми на вечеринке. Если Снегурочка молчит и грустит, то вам предстоит пройти через серьезное испытание, но все закончится благополучно. Сидите все вместе за одним столом – совсем скоро в вашей жизни наступит светлая полоса, полная ярких событий.

Если во сне Дедушка ударил вас посохом, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Следите за своим иммунитетом, иначе рискуете попасть в больницу. Если герой ругает вас во сне, нужно чаще общаться и видеться с родными и близкими. Позвоните им как можно скорее!

А что если вы сами нарядились во сне в костюм Деда Мороза? Значит, вы очень хотите дарить окружающим радость, но пока не знаете, с чего начать. Костюм оказался мал – вы пытаетесь скрыть какую-то тайну от близких, велик – сомневаетесь в своих силах и хотите быть в тени.

Если же к вам в гости пришел Дед Мороз – иностранец, то обратите внимание, откуда он родом. Американский Санта Клаус сулит приятный сюрприз или интересное событие. Пер-Ноэль из Франции готовит встречу с другом или знакомым, с которым вы давно не виделись. Испанский Олентцеро устроит вечеринку в хорошей компании. Старушка Бефана из Италии предвещает знакомство с человеком, общение с которым окажется для вас очень полезным в будущем. Неожиданный доход обещает вам финский Йоулупукки.

Автор: Полина Крылова22 декабря 2018, 08:09

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