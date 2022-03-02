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Сонник
К чему снится слон

К чему снится слон

Появление во сне слона – не самое частое явление, однако у него множество трактовок.
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Сонник Миллера

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Слон во сне обычно связывается со стабильностью в финансовой сфере. Если во сне вы катались на слоне, скорее всего, вас скоро повысят на работе. Для трактовки сновидения стоит также обратить внимание и на количество животных. Один слон означает важное дело, а несколько – финансовое благополучие. Если слон находится в дикой природе, значит скоро ваш социальный статус повысится.

Сонник Лоффа

Слон снится как символ мудрости, он появляется, чтобы принести хорошую весть. Если во сне вы катались на слоне, у вас слишком острое отношение к общественному мнению, возможно, вскоре у вас появится могущественный покровитель. Стадо слонов во сне предвещает трудности, нужно быть максимально бдительными. Слониха со слоненком означают, что кому-то из близких нужна помощь. Белый слон снится к повышению на работе.

Сонник Фрейда

Если слон снится женщине, возможно вскоре она встретит спутника жизни, так как он символизирует мужское начало. Добродушное отношение животного к вам во сне сулит гармонию в новых отношениях. Если вы уже давно в отношениях, слон снится к новому витку любви и романтики. Агрессия слона во сне может предвещать романтический интерес со стороны начальника.

Сонник Цветкова

Если слон во сне находится там, где ему положено, вас ждет духовное просветление и рост на службе. Поездка верхом на слоне обещает финансовое и душевное благополучие. Если слон помещен в неестественные условия, это сулит болезнь. Однако слон в цирке предвещает счастье в семье.

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Фото: pixabay.com
Автор: 2 марта 2022, 06:17 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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