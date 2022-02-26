К чему снятся щенки

Сны с животными можно трактовать по-разному, важен размер, порода, поведение. Щенки могут предвещать хлопоты или радость материнства.

Сонник Миллера

Если щенки снятся женщине, это означает, что она подсознательно готовится стать матерью, возможно, скоро ее ожидает рождение ребенка. Обычно эти животные указывают на мелкие хлопоты – как приятные, так и нет. Поведение собаки тоже важно в сновидении, если вам снится игривое животное, стоит обратить внимание на любимого человека. Даже если сейчас ваши отношения кажутся идеальными, не теряйте бдительности. Смерть животного во сне означает предательство близкого или разочарование.

Сонник Фрейда

Детеныши животного связываются в соннике с детьми. Если вам снятся щенки, возможно, стоит обратить внимание на отношения со своими отпрысками, они могу страдать от чрезмерной опеки. Прогулка с собакой означает, что вы не даете ребенку принимать самостоятельные решения. Если во сне вы сами предстали в образе щенка, значит ваш партнер перестал быть вам интересен.

Сонник Астромеридиана

Щенок снится женщине в качестве предвестника материальных благ, возможно, скоро вы встретитесь со старым другом. Для пар, которые недавно в отношениях, щенок может сулить мелкие ссоры и разногласия. Играть с щенком во сне означает получение подарка или подсознательное желание иметь ребенка. Размер щенка тоже важен: маленький щенок имеет положительное значение, а большой – отрицательное.

Сонник Лоффа

Если у вас нет домашних животных, появление щенка во сне может иметь самое прямое значение – вы хотите обзавестись питомцем в реальной жизни. Также детеныш может указывать на необходимость обратить внимание на отношение с близкими. Смерть щенка означает, что стоит обратить внимание на здоровье питомцев и детей. Если вы не хотите или не можете завести животное, но оно появляется в вашем сне, вы пытаетесь взять под контроль какую-то непростую ситуацию.