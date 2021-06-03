Затерроризированный предполагаемой дочерью актер Стержаков безуспешно продает имущество

Звезда сериалов "Маргоша" и "Молодежка" Владимир Стержаков продает имущество, чтобы выбраться из материальных проблем, в которые его загнала пандемия. Знаменитость уже полгода пытается выручить деньги за любимую дачу в Московской области.
По словам 61-летнего Владимира, покупатели пока не нашлись. Потенциальные владельцы хотят приобрести дачу поближе к столице, а его участок находится в 75 километрах от города. Стержаков признался, что не хочет расставаться с загородной недвижимостью – с двухэтажным деревянным домом связано много воспоминаний. Владимир Александрович строил его для сыновей – Дениса и Алексея. Актер еще недавно и представить не мог, что особняк придется продавать.
Младший сын артиста, Алексей, в этом году оканчивает школу. Скоро юноше предстоит сдача ЕГЭ. Старший наследник, Денис, как рассказала знаменитость, оканчивает четвертый курс продюсерского факультета Школы-студии МХАТ и подрабатывает на телевидении.
Также Владимир Стержаков признался, что еще не отошел от скандальной истории с предполагаемой дочерью. Напомним, в 2019-м звезду "Маргоши" терроризировала некая Анна Мария Клеман. Девушка утверждала, что является внебрачным ребенком Стержакова. Артисту даже пришлось согласиться на ДНК-экспертизу. Сегодня Владимир Александрович благодарит телевидение, которое помогло ему вывести самозванку на чистую воду. Стержаков полагает, что Клеман пыталась заработать на его честном имени.
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