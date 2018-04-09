Ученые раскрыли секрет здорового сна

Нет никаких сомнений в том, что здоровый сон жизненно необходим, однако значение имеет не только сам отдых, но и мелкие нюансы, которые нужно соблюдать. Эксперты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна пришли к выводу, что правильно составленное расписание ночного отдыха позволяет значительно улучшить продуктивность человека и почувствовать себя бодрым и здоровым.

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