Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье

В Московской области действует более 30 региональных мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно", – подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, эта работа выстроена по принципу "одного окна", а ее выполнению помогает фонд "Защитники Отечества".

В этом году в Московской области ввели новые формы поддержки, включая выплату 500 тыс. рублей вместо земельного участка для награжденных орденами участников СВО, ежегодную компенсацию услуг такси в размере 24 тысяч рублей и выплаты на зубопротезирование до 1 миллиона рублей.

С 1 сентября для ветеранов доступна цифровая услуга "Защитники Отечества". По ней можно получить 12 различных мер поддержки по единому заявлению.

Особое внимание в регионе также уделяется реабилитации участников спецоперации. В восьми специализированных центрах, включая центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде для потерявших зрение или слух, "Ясенки" в Подольске и "Протекс-центр" в Коломне. Для участников СВО с инвалидностью реализуется программа адаптации жилья.

При поддержке национального проекта "Кадры" организовано переобучение и трудоустройство участников СВО.

Региональная программа "Герои Подмосковья" объединила 70 финалистов из 2,5 тысяч заявок со всей страны. Обучение проходит в мастерской управления "Сенеж" по программе Высшей школы госуправления РАНХиГС.