Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Вся история болезни теперь в смартфоне.

Более 10 миллионов москвичей получили доступ к своим электронным медкартам (ЭМК), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник назвал этот сервис "ключевым инструментом современной городской медицины".

"В ней хранятся результаты анализов и исследований, протоколы осмотров, назначения, выписки из стационара и много других данных — все, что важно для лечения и наблюдения", — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, сервис позволяет пользователям вести "Дневник здоровья", внося показатели о самочувствии вручную, голосом или с помощью фото. Постоянный онлайн-доступ к медкарте для врача и пациента сокращает число визитов в поликлинику, ускоряет диагностику и обеспечивает непрерывность медицинской помощи.