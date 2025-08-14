О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда "Арсенала" ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера
О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"

О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"
59

В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в различных сферах жизни, и понимание ИТ-профессий становится необходимым для многих. Экспозиция "Цифровые технологии Москвы", расположенная в парке искусств "Музеон", предлагает уникальную возможность для гостей узнать о более чем 20 различных ИТ-профессиях в интерактивной и увлекательной форме.

Одним из главных элементов экспозиции является игровая программа "Путь ИТ-героя". В ходе этого интерактивного путешествия участники смогут не только познакомиться с основами программирования, но и попробовать себя в роли тестировщика, разметчика данных, дизайнера и других специалистов. Каждый шаг по маршруту — это возможность узнать больше о том, как работают современные технологии и какие профессии стоят за их созданием.

Интерактивное обучение

В рамках экспозиции гости смогут принять участие в увлекательных заданиях. Например, они помогут персонажу выйти из лабиринта, что не только развивает логическое мышление, но и позволяет понять, как работают алгоритмы. В процессе дата-расследования участники познакомятся с профессией геоаналитика, изучая методы анализа данных и их применение для решения реальных задач. Геоаналитики играют важную роль в планировании и развитии городов, используя свои навыки для создания цифровых двойников мегаполисов, что позволяет эффективно управлять ресурсами и проектами.

Разнообразие ИТ-профессий

По словам Анастасии Шаровой, начальника отдела выставочной деятельности Департамента информационных технологий Москвы, ИТ-сфера включает в себя множество профессий. Здесь есть место не только программистам и разработчикам, но и дизайнерам цифровых продуктов, архитекторам облачных решений, техническим писателям и инженерам по инфраструктуре. Каждая из этих профессий требует уникальных навыков и знаний, что делает мир технологий многогранным и доступным для всех желающих.

Возможности для молодежи

Экспозиция "Цифровые технологии Москвы" также предоставляет школьникам и студентам возможность узнать о профильных программах в ведущих вузах и стажировках в Правительстве Москвы по направлению "ИТ-город". Это дает молодежи шанс не только ознакомиться с актуальными профессиями, но и построить свою карьеру в динамично развивающейся области.

В целом, экспозиция "Цифровые технологии Москвы" — это не просто выставка, а целое путешествие в мир ИТ-профессий. Она позволяет участникам не только узнать о новых направлениях в сфере технологий, но и получить практические навыки через игровые задания. В условиях стремительного развития цифровых технологий понимание этих профессий становится все более актуальным, и подобные инициативы помогают молодым людям сделать осознанный выбор в своей карьере.

Шоу-бизнес в Telegram

14 августа 2025, 10:46
Фото: mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск своего официального канала в новом отечественном мессенджере MAX. По словам Собянина, новая платформа будет служить важным связующим звеном, позволяя москвичам оперативно получать актуальную информацию о развитии города и его благоустройстве.

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону
В России появилось ещё одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону. Школа "Класс математики", запущенная в 2024 году группой московских педагогов и IT-разработчиков, объявила о приеме на летние и годовые программы по математике для 8-11-классников. Проект примечателен тем, что совмещает два поколения преподавателей.

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
ПВО успешно перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам мэра, силы ПВО Министерства обороны России сбили два беспилотника, которые угрожали воздушному пространству Москвы.

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников
В подмосковной Балашихе действует первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, созданный при участии спецназа "Витязь", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Центр, открытый в апреле 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, объединяет все этапы – от оформления документов до начальной военной подготовки.

В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест

В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест
В микрорайоне "Пригород Лесное" городского округа Видное Московской области 1 сентября начнет работу новый корпус образовательного центра "Старт" им. К.Д. Ушинского. Как сообщили в пресс-службе правительства Московской области, трехэтажное здание площадью 20 тыс.

