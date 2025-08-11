Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Понедельник 11 августа

12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
138

ПВО успешно перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, силы ПВО Министерства обороны России сбили два беспилотника, которые угрожали воздушному пространству Москвы. Он отметил, что на месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб, которые проводят оценку ситуации и обеспечивают безопасность граждан.

Собянин также добавил, что через семь минут после первого сообщения стало известно о перехвате еще одного БПЛА. Это свидетельствует о том, что силы ПВО находятся в состоянии постоянной готовности и способны быстро реагировать на любые изменения в обстановке.

Прибывшие на место падения обломков экстренные службы начали работу по ликвидации возможных последствий. Их действия включают в себя оценку ущерба, а также меры по предотвращению дальнейших инцидентов. Важно отметить, что быстрая реакция и слаженные действия всех служб играют ключевую роль в обеспечении безопасности населения.

Перехват беспилотников в Подмосковье стал еще одним напоминанием о том, что угрозы безопасности остаются актуальными. Это событие подчеркивает необходимость постоянного контроля над воздушным пространством вокруг столицы и готовности реагировать на любые вызовы. Эффективная работа сил ПВО демонстрирует высокий уровень подготовки специалистов, что является залогом защиты граждан от потенциальных угроз.

11 августа 2025, 10:04
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина✓ Надежный источник

