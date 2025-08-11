Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

ПВО успешно перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, силы ПВО Министерства обороны России сбили два беспилотника, которые угрожали воздушному пространству Москвы. Он отметил, что на месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб, которые проводят оценку ситуации и обеспечивают безопасность граждан.

Собянин также добавил, что через семь минут после первого сообщения стало известно о перехвате еще одного БПЛА. Это свидетельствует о том, что силы ПВО находятся в состоянии постоянной готовности и способны быстро реагировать на любые изменения в обстановке.

Прибывшие на место падения обломков экстренные службы начали работу по ликвидации возможных последствий. Их действия включают в себя оценку ущерба, а также меры по предотвращению дальнейших инцидентов. Важно отметить, что быстрая реакция и слаженные действия всех служб играют ключевую роль в обеспечении безопасности населения.

Перехват беспилотников в Подмосковье стал еще одним напоминанием о том, что угрозы безопасности остаются актуальными. Это событие подчеркивает необходимость постоянного контроля над воздушным пространством вокруг столицы и готовности реагировать на любые вызовы. Эффективная работа сил ПВО демонстрирует высокий уровень подготовки специалистов, что является залогом защиты граждан от потенциальных угроз.