Получить персональные рекомендации по событиям в Москве поможет "Мосбилет"

Чтобы настроить рекомендации, пользователю нужно кликнуть на кнопку"Настроить подборку рекомендаций", после чего выбрать понравившиеся категории событий из представленного списка.



Персональная подборка мероприятий, соответствующих интересам пользователя, отображается в разделе "Специально для вас", который расположен на главной странице сервиса "Мосбилет". В данной подборке могут быть представлены различные виды событий, такие как спектакли, концерты, выставки, лекции, экскурсии, кинопоказы, спортивные состязания, а также бесплатные и детские мероприятия.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что каждую неделю в музеях, театрах, концертных залах, библиотеках и других учреждениях культуры Москвы проводятся сотни разнообразных мероприятий, предназначенных для посетителей разных возрастов и с различными увлечениями. Он также указал на то, что горожанам и гостям столицы зачастую бывает сложно ориентироваться в таком многообразии событий, и подчеркнул, что сервис «Мосбилет» на портале mos.ru призван помочь не только в приобретении билетов, но и в получении персональных рекомендаций по мероприятиям.

Для того чтобы воспользоваться данной функцией, достаточно сообщить сервису о своих интересах. После этого система предложит пользователю несколько наиболее актуальных вариантов.

В пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы сообщили, что сервис "Мосбилет" предоставляет каждому пользователю возможность найти занятия в соответствии со своими предпочтениями. Представители пресс-службы отметили, что жители и гости города могут самостоятельно настроить список рекомендаций, указав, например, что их интересуют выставки, концерты, спортивные мероприятия или события для детей, а среди жанров они предпочитают комедии и мюзиклы. Они также пояснили, что после указания данных предпочтений алгоритмы сервиса подберут несколько событий, наиболее подходящих под данный запрос, и подчеркнули, что персональная подборка доступна всем жителям и гостям столицы без каких-либо ограничений.

Персональную подборку можно найти в блоке "Специально для вас" на главной странице сервиса "Мосбилет". Чтобы ее получить, необходимо нажать на кнопку "Настроить подборку рекомендаций" и в появившемся списке отметить интересующие категории мероприятий.

Для некоторых категорий событий предусмотрена возможность уточнения направления. Например, в категории "Выставки" пользователь может конкретизировать тематику, выбрав живопись, современное искусство или фотографию. В категории "Спорт" можно отметить, какие именно спортивные состязания интересуют пользователя. При выборе досуга для детей можно указать возрастную группу: до шести лет, от шести до 12 лет или старше 12 лет.

Сервис анализирует указанные пользователем предпочтения и формирует персональную подборку, учитывая заданные параметры.