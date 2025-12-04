Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта

В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта
254

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о масштабных работах по развитию дорожной инфраструктуры региона, которые проводятся при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Мы вместе с Москвой входим в программу развития Московского транспортного узла", – отметил Воробьев в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопросы жителей региона.

По словам губернатора Подмосковья, ведутся работы по расширению Ярославского шоссе и трассы М5 "Урал". Первый этап развязки на Дмитровском шоссе планируется сдать в текущем году.

Особое внимание уделяется развитию ЦКАД, где создаются новые развязки, включая пересечение с Фряновским шоссе. Также строится Южная лучевая дорога, которая станет дублером МКАДа.

"ЦКАД сегодня популярен, вместе с тем не хватает ряда развязок, которые мы вместе реализуем",

– подчеркнул Андрей Воробьев.

Параллельно ведется строительство обхода Октябрьского и дороги до Коломны. Все проекты направлены на улучшение транспортной доступности в подмосковной агломерации.

4 декабря 2025, 20:58
Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты

Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты
По итогам диалога были приняты решения об ускорении строительства и благоустройства ряда значимых для города объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин провел традиционный личный прием граждан в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации.

Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты

Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты
2 декабря в интерактивном музее собрались ученые, журналисты, деятели культуры и молодежь, чтобы первыми увидеть это необычное киноисследование и открыто поговорить о роли современных технологий в сохранении нашей планеты. Что будет, если взять блогера, который сомневается в атомной энергетике, и эксперта, который в нее верит, и отправить их в совместное путешествие по самым необычным "атомным" местам мира? Получится не просто блог, а полнометражный документальный фильм "Земля, я с тобой", премьера которого недавно состоялась в музее "Атом" на ВДНХ.

Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец"

Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец"
В столице России, в Москве, существует уникальная возможность стать владельцем четвероногого друга, обратившись в городской приют. С помощью сервиса "Моспитомец" на платформе mos.

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка
В Москве состоялось значимое событие – открытие первого пищевого технопарка под названием "Рябиновая, 44". Этот проект стал важным шагом вперед для столицы, так как он призван стимулировать развитие пищевой отрасли и создать новые рабочие места.

Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими

Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими
Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать базовые уходовые средства? Сложность заключается в том, чтобы найти продукт, который подойдет именно вам и не навредит коже. Каждый день мы ищем способы быстро вернуть коже свежесть, особенно когда времени на сон и отдых почти нет.

