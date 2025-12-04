В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о масштабных работах по развитию дорожной инфраструктуры региона, которые проводятся при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Мы вместе с Москвой входим в программу развития Московского транспортного узла", – отметил Воробьев в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопросы жителей региона.

По словам губернатора Подмосковья, ведутся работы по расширению Ярославского шоссе и трассы М5 "Урал". Первый этап развязки на Дмитровском шоссе планируется сдать в текущем году.

Особое внимание уделяется развитию ЦКАД, где создаются новые развязки, включая пересечение с Фряновским шоссе. Также строится Южная лучевая дорога, которая станет дублером МКАДа.

"ЦКАД сегодня популярен, вместе с тем не хватает ряда развязок, которые мы вместе реализуем",

– подчеркнул Андрей Воробьев.

Параллельно ведется строительство обхода Октябрьского и дороги до Коломны. Все проекты направлены на улучшение транспортной доступности в подмосковной агломерации.