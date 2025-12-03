Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты

2 декабря в интерактивном музее собрались ученые, журналисты, деятели культуры и молодежь, чтобы первыми увидеть это необычное киноисследование и открыто поговорить о роли современных технологий в сохранении нашей планеты.



Что будет, если взять блогера, который сомневается в атомной энергетике, и эксперта, который в нее верит, и отправить их в совместное путешествие по самым необычным "атомным" местам мира? Получится не просто блог, а полнометражный документальный фильм "Земля, я с тобой", премьера которого недавно состоялась в музее "Атом" на ВДНХ.

2 декабря в интерактивном музее собрались ученые, журналисты, деятели культуры и молодежь, чтобы первыми увидеть это необычное киноисследование и открыто поговорить о роли современных технологий в сохранении нашей планеты.

Не просто фильм, а диалог-путешествие

Картина, снятая кинокомпанией "Чайка", построена на споре двух главных героев. С одной стороны — певица и блогер Арина Данилова, которая озвучивает все популярные страхи и сомнения об атомной энергетике. С другой — популяризатор науки и технологий Константин Рудер, который пытается развеять мифы с помощью фактов.

Их полемика превращается в захватывающее путешествие, которое ведет зрителя по уникальным и часто закрытым для посторонних местам в России и за рубежом.

Заглянуть за кулисы атомной отрасли

После показа создатели и герои фильма поделились своими впечатлениями. Режиссер Ольга Упорова рассказала, что главной целью было показать не столько сложные технологии, сколько людей: инженеров, экологов и местных жителей, чья жизнь меняется благодаря атомным проектам.

"Мы хотели снять кино не про реакторы и ядерное топливо, а про будущее и про мечту", — добавил автор идеи проекта Денис Плещенко.

Сама Арина Данилова призналась, что за время съемок прошла большой путь от сомнений к пониманию. Этот опыт так ее вдохновил, что она написала песню "Земля, я с тобой", которая и дала название всему фильму.

От Арктики до Бангладеш

Особый интерес у зрителей вызвали кадры, снятые в самых удивительных локациях:

На единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" в арктическом городе Певек.

На строящейся АЭС "Аккую" в Турции.

В "атомном" городе Green City в Бангладеш.

На Белоярской АЭС в Заречном — мировой столице быстрых реакторов.

Ведущим премьеры стал известный актер Денис Косяков, который подчеркнул, как важно создавать подобные проекты для честного и открытого диалога между сложной технологической отраслью и обществом. Судя по реакции зала, этот диалог состоялся.