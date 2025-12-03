Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток "Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Среда 3 декабря

19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя
Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты

Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты
135

2 декабря в интерактивном музее собрались ученые, журналисты, деятели культуры и молодежь, чтобы первыми увидеть это необычное киноисследование и открыто поговорить о роли современных технологий в сохранении нашей планеты.

Что будет, если взять блогера, который сомневается в атомной энергетике, и эксперта, который в нее верит, и отправить их в совместное путешествие по самым необычным "атомным" местам мира? Получится не просто блог, а полнометражный документальный фильм "Земля, я с тобой", премьера которого недавно состоялась в музее "Атом" на ВДНХ.

2 декабря в интерактивном музее собрались ученые, журналисты, деятели культуры и молодежь, чтобы первыми увидеть это необычное киноисследование и открыто поговорить о роли современных технологий в сохранении нашей планеты.

Не просто фильм, а диалог-путешествие

Картина, снятая кинокомпанией "Чайка", построена на споре двух главных героев. С одной стороны — певица и блогер Арина Данилова, которая озвучивает все популярные страхи и сомнения об атомной энергетике. С другой — популяризатор науки и технологий Константин Рудер, который пытается развеять мифы с помощью фактов.

Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"

Их полемика превращается в захватывающее путешествие, которое ведет зрителя по уникальным и часто закрытым для посторонних местам в России и за рубежом.

Заглянуть за кулисы атомной отрасли

После показа создатели и герои фильма поделились своими впечатлениями. Режиссер Ольга Упорова рассказала, что главной целью было показать не столько сложные технологии, сколько людей: инженеров, экологов и местных жителей, чья жизнь меняется благодаря атомным проектам.

"Мы хотели снять кино не про реакторы и ядерное топливо, а про будущее и про мечту", — добавил автор идеи проекта Денис Плещенко.

Сама Арина Данилова призналась, что за время съемок прошла большой путь от сомнений к пониманию. Этот опыт так ее вдохновил, что она написала песню "Земля, я с тобой", которая и дала название всему фильму.

От Арктики до Бангладеш

Особый интерес у зрителей вызвали кадры, снятые в самых удивительных локациях:

  • На единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" в арктическом городе Певек.
  • На строящейся АЭС "Аккую" в Турции.
  • В "атомном" городе Green City в Бангладеш.
  • На Белоярской АЭС в Заречном — мировой столице быстрых реакторов.

Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"

Ведущим премьеры стал известный актер Денис Косяков, который подчеркнул, как важно создавать подобные проекты для честного и открытого диалога между сложной технологической отраслью и обществом. Судя по реакции зала, этот диалог состоялся.

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2025, 19:18
Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец"

Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец"
В столице России, в Москве, существует уникальная возможность стать владельцем четвероногого друга, обратившись в городской приют. С помощью сервиса "Моспитомец" на платформе mos.

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка
В Москве состоялось значимое событие – открытие первого пищевого технопарка под названием "Рябиновая, 44". Этот проект стал важным шагом вперед для столицы, так как он призван стимулировать развитие пищевой отрасли и создать новые рабочие места.

Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими

Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими
Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать базовые уходовые средства? Сложность заключается в том, чтобы найти продукт, который подойдет именно вам и не навредит коже. Каждый день мы ищем способы быстро вернуть коже свежесть, особенно когда времени на сон и отдых почти нет.

Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами

Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами
28 ноября на одном из объектов, запущенных для переработки отходов I и II классов, состоялось выездное заседание Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. В мероприятии приняли участие представители ключевых государственных органов, включая Минприроды России, Росприроднадзор, а также ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО").

В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама

В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама
6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

