Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Четверг 9 октября

21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"
168

Девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей заключили власти Московской области с инвесторами в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2025". Об этом сообщил заместитель председателя правительстварегиона Вячеслав Духин.

«Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так. На полях выставки мы подписали 9 соглашений на общую сумму 6 млрд рублей, каждое из которых способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья», – сообщил зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, среди ключевых проектов — соглашение с «КБ Русь» о создании комплексной системы применения беспилотных авиационных аппаратов для сельского хозяйства. Компания разрабатывает дрон R-30 «Аршин» и вертолет R-2200 «Бекас» для авиационно-химических работ.

Также сообщается, что компания «АСКОНТ+» инвестирует 2,6 млрд рублей в перепрофилирование склада в Серпухове под производственный корпус. Проект предусматривает создание 200 рабочих мест и увеличение производственной мощности до 680 литров/кг ветеринарных препаратов в год.

«Чистая линия» реализует в Подольске и Долгопрудном проекты по строительству производственно-складских комплексов общей мощностью 31 тыс. тонн мороженого в год. Объем инвестиций превышает 3 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Двойных также подписал ряд соглашений на выставке, включая строительство молочно-товарных ферм в Щелкове и Зарайске, яйцеперерабатывающего завода в Чехове и модернизацию рыбоводного хозяйства в Шатуре.

Выставка «Золотая осень» проходит в Москве с 8 по 11 октября, ее центральной темой стала цифровизация аграрного сектора. Она системно проводится в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных».

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 21:16

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь
В 2026 году москвичи и туристы смогут вновь насладиться атмосферой ресторана "Золотой колос" на ВДНХ, который вернется к своему историческому облику, созданному в 1954 году. Этот знаковый объект, являющийся неотъемлемой частью выставки, сейчас проходит масштабную реставрацию, целью которой является восстановление его первоначального великолепия.

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве
Станкостроение является одной из основополагающих отраслей машиностроения, играющей ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на важности этой сферы для укрепления экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на международной арене. В столице функционирует более 70 предприятий, занимающихся производством станков, инструментов и высокотехнологичных роботизированных систем.

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе
Новый путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца (А-107) откроется в Пушкинском городском округе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Объект строится в рамках реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit
Орнамент может быть декором, а может – языком, на котором говорит целый народ. BRICS+ Fashion Summit показывает, как культурный код становится основой для коммерческой модели. Саммит создал среду, в которой локальные бренды получают доступ к международной экспертизе и контактам, необходимым для масштабирования.

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения
В день рождения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои поздравления и наилучшие пожелания Владимиру Владимировичу. Это событие стало важным моментом для многих россиян.

Выбор читателей

08/10СрдТри "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 09/10Чтв77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 08/10СрдЕвгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09/10ЧтвВ Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 08/10СрдИз-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 08/10СрдНе только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир