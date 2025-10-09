Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 9 октября

12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов
Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь

93

В 2026 году москвичи и туристы смогут вновь насладиться атмосферой ресторана "Золотой колос" на ВДНХ, который вернется к своему историческому облику, созданному в 1954 году.

Этот знаковый объект, являющийся неотъемлемой частью выставки, сейчас проходит масштабную реставрацию, целью которой является восстановление его первоначального великолепия.

Работы по восстановлению "Золотого колоса" уже активно ведутся. Специалисты занимаются обеденными залами, где будут восстановлены потолочные розетки, уникальные панно с барельефами и изящная лепнина, украшающая межоконные простенки. Также будет обновлен оселковый мрамор — декоративная штукатурка, имитирующая натуральный мрамор, на колоннах и стенах.

Одним из самых интересных аспектов реставрации является восстановление исторической люстры из темно-синего стекла и хрусталя, которая ранее украшала один из залов. Несмотря на минимальные повреждения, она сохранилась практически в первозданном виде. Работы по отливке утраченных элементов идут полным ходом, и реставраторы стремятся точно воспроизвести оригинал. Остальные люстры будут созданы по сохранившимся образцам, что позволит сохранить уникальную атмосферу заведения.

На третьем этаже здания, вдоль открытой террасы, планируется установка металлических торшеров, которые были изготовлены по архивным фотографиям. Эти элементы займут место квадратных кирпичных колонн, демонтированных вместе с деревянным навесом, построенным позже. Кроме того, специалисты займутся реставрацией декоративного карниза террасы и установкой навесов с полимерным покрытием над галереями второго яруса, что обеспечит дополнительное освещение.

Завершение реставрации запланировано на 2026 год. После этого в обновленном ресторане «Золотой колос» вновь начнет свою работу заведение общественного питания, а также будут проходить конференции и другие мероприятия.

Масштабная реставрация этого объекта культурного наследия началась в 2023 году в рамках возрождения главной выставки страны. Первоначально специалисты провели противоаварийные работы на террасе третьего этажа и укрепили ее по периметру. Внутри здания была восстановлена кирпичная кладка и выполнена гидроизоляция. Лестницы были очищены и отреставрированы ограждения лестничных маршей. На входной площадке восстановили покрытие пола в технике терраццо, а на фасадах провели реставрацию лепного декора, удалив старую краску и восстанавливая утраченные участки.

Ресторан "Золотой колос", спроектированный архитектором Анатолием Ефимовым, был построен на берегу Третьего Каменского пруда в стиле сталинского ампира. Здание расположено на удалении от главного входа выставки и отличается трехэтажной архитектурой с арочными окнами и колоннадой парадного входа. Вестибюль ресторана отделан искусственным мрамором и увенчан купольным сводом. Первый этаж включает два зала, способных разместить до 380 гостей, а террасы третьего этажа добавляют еще 620 мест. Отсюда открывается великолепный вид на пруд и фонтан "Золотой колос", а также на павильоны "Космос" и "Мясная промышленность".

Реставрация ресторана "Золотой колос" не только вернет историческую красоту этому знаковому зданию, но и создаст новые возможности для его использования в современном контексте. Ожидается, что обновленный ресторан станет не только местом для гастрономического наслаждения, но и площадкой для культурных событий и деловых встреч, сохранив при этом дух советской эпохи и величие сталинского ампира.

9 октября 2025, 12:44
Фото: пресс-служба ВДНХ
Mos.ru✓ Надежный источник

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Станкостроение является одной из основополагающих отраслей машиностроения, играющей ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на важности этой сферы для укрепления экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на международной арене. В столице функционирует более 70 предприятий, занимающихся производством станков, инструментов и высокотехнологичных роботизированных систем.

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе

Новый путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца (А-107) откроется в Пушкинском городском округе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Объект строится в рамках реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit

Орнамент может быть декором, а может – языком, на котором говорит целый народ. BRICS+ Fashion Summit показывает, как культурный код становится основой для коммерческой модели. Саммит создал среду, в которой локальные бренды получают доступ к международной экспертизе и контактам, необходимым для масштабирования.

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

В день рождения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои поздравления и наилучшие пожелания Владимиру Владимировичу. Это событие стало важным моментом для многих россиян.

Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов

С наступлением холодов владельцы домашних животных сталкиваются с необходимостью заботиться о здоровье и благополучии своих питомцев. В этом контексте столичные онлайн-сервисы становятся незаменимыми помощниками.

