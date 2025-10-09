Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь

В 2026 году москвичи и туристы смогут вновь насладиться атмосферой ресторана "Золотой колос" на ВДНХ, который вернется к своему историческому облику, созданному в 1954 году.

Этот знаковый объект, являющийся неотъемлемой частью выставки, сейчас проходит масштабную реставрацию, целью которой является восстановление его первоначального великолепия.

Работы по восстановлению "Золотого колоса" уже активно ведутся. Специалисты занимаются обеденными залами, где будут восстановлены потолочные розетки, уникальные панно с барельефами и изящная лепнина, украшающая межоконные простенки. Также будет обновлен оселковый мрамор — декоративная штукатурка, имитирующая натуральный мрамор, на колоннах и стенах.

Одним из самых интересных аспектов реставрации является восстановление исторической люстры из темно-синего стекла и хрусталя, которая ранее украшала один из залов. Несмотря на минимальные повреждения, она сохранилась практически в первозданном виде. Работы по отливке утраченных элементов идут полным ходом, и реставраторы стремятся точно воспроизвести оригинал. Остальные люстры будут созданы по сохранившимся образцам, что позволит сохранить уникальную атмосферу заведения.

На третьем этаже здания, вдоль открытой террасы, планируется установка металлических торшеров, которые были изготовлены по архивным фотографиям. Эти элементы займут место квадратных кирпичных колонн, демонтированных вместе с деревянным навесом, построенным позже. Кроме того, специалисты займутся реставрацией декоративного карниза террасы и установкой навесов с полимерным покрытием над галереями второго яруса, что обеспечит дополнительное освещение.

Завершение реставрации запланировано на 2026 год. После этого в обновленном ресторане «Золотой колос» вновь начнет свою работу заведение общественного питания, а также будут проходить конференции и другие мероприятия.

Масштабная реставрация этого объекта культурного наследия началась в 2023 году в рамках возрождения главной выставки страны. Первоначально специалисты провели противоаварийные работы на террасе третьего этажа и укрепили ее по периметру. Внутри здания была восстановлена кирпичная кладка и выполнена гидроизоляция. Лестницы были очищены и отреставрированы ограждения лестничных маршей. На входной площадке восстановили покрытие пола в технике терраццо, а на фасадах провели реставрацию лепного декора, удалив старую краску и восстанавливая утраченные участки.

Ресторан "Золотой колос", спроектированный архитектором Анатолием Ефимовым, был построен на берегу Третьего Каменского пруда в стиле сталинского ампира. Здание расположено на удалении от главного входа выставки и отличается трехэтажной архитектурой с арочными окнами и колоннадой парадного входа. Вестибюль ресторана отделан искусственным мрамором и увенчан купольным сводом. Первый этаж включает два зала, способных разместить до 380 гостей, а террасы третьего этажа добавляют еще 620 мест. Отсюда открывается великолепный вид на пруд и фонтан "Золотой колос", а также на павильоны "Космос" и "Мясная промышленность".

Реставрация ресторана "Золотой колос" не только вернет историческую красоту этому знаковому зданию, но и создаст новые возможности для его использования в современном контексте. Ожидается, что обновленный ресторан станет не только местом для гастрономического наслаждения, но и площадкой для культурных событий и деловых встреч, сохранив при этом дух советской эпохи и величие сталинского ампира.