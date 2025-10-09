Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве
94

Станкостроение является одной из основополагающих отраслей машиностроения, играющей ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на важности этой сферы для укрепления экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на международной арене.

В столице функционирует более 70 предприятий, занимающихся производством станков, инструментов и высокотехнологичных роботизированных систем. В 2024 году их совокупная выручка превысила 18 миллиардов рублей, что на 42,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот значительный рост демонстрирует не только устойчивое развитие сектора, но и его способность адаптироваться к современным вызовам.

Московские компании активно работают не только на внутреннем рынке, но и экспортируют свою продукцию за границу. К числу основных направлений экспорта относятся такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Турция, Таджикистан и Китай. В частности, в Китай поставляются станки для лазерной резки металла и шлифовки различных изделий. Это подчеркивает высокий уровень технологий, применяемых в московском станкостроении, а также растущий интерес иностранных партнеров к российской продукции.

Для поддержки развития этой ключевой отрасли город предлагает специализированные программы льготного кредитования. Эти инициативы позволяют предприятиям привлекать заемное финансирование по сниженным ставкам, что существенно облегчает процесс модернизации и расширения производства. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует затраты на уплату процентов по кредитам, заключенным с банками или лизинговыми компаниями. Сумма компенсации может достигать 5 миллиардов рублей, а срок финансовой поддержки составляет до 5 лет с компенсацией ставки в размере 50% от ключевой ставки Центрального банка России.

Дополнительно московский бизнес может получить поддержку через Московский гарантийный фонд. Эта мера позволяет решить проблему нехватки залогового обеспечения у предприятий, покрывая до 70% кредита на сумму до 100 миллионов рублей. Благодаря этим инициативам компании смогли привлечь свыше 500 миллионов рублей заемного финансирования для реализации своих проектов.

Еще одной важной мерой поддержки является возможность получения грантов через платформу i.moscow. Производители могут претендовать на гранты до 30 миллионов рублей на приобретение оборудования и развитие своей деятельности. С 2022 года 11 компаний из сегмента станкостроения и робототехники уже получили гранты на общую сумму более 296 миллионов рублей, что свидетельствует о высоком интересе к таким программам.

Налоговые преференции также играют значительную роль в развитии отрасли. Компании-резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт на протяжении 10 лет. Налоговая ставка на прибыль составляет всего 2%, что значительно ниже стандартной ставки в 25%. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования в рамках свободной таможенной зоны. Эти меры позволяют предприятиям направлять сэкономленные средства на увеличение объемов производства и внедрение новых технологий.

Важным аспектом развития станкостроения является подготовка квалифицированных кадров. Столица активно работает над повышением престижа инженерных профессий и развитием образовательных программ. В этом контексте особое внимание уделяется Флагманскому центру практической подготовки колледжей Москвы, открывшемуся в ОЭЗ "Технополис Москва". Этот центр стал первым инновационным образовательным пространством для подготовки специалистов с учетом потребностей экономики столицы.

Мощности образовательного центра позволяют обучать более трех тысяч студентов в год. Здесь созданы полигоны токарных и фрезерных станков, участки для слесарно-сварочных работ, лаборатории метрологии и стандартизации. Также предусмотрены участки для работы с композитными материалами и станками с числовым программным управлением. Это создает уникальные условия для подготовки специалистов нового поколения, способных эффективно работать с современным оборудованием и внедрять передовые технологии в производство.

Развитие станкостроения и робототехники в Москве является неотъемлемой частью стратегии технологического прогресса и экономической независимости страны. Поддержка со стороны городской власти, инвестиции в новые технологии и внимание к подготовке кадров обеспечивают устойчивое развитие сектора и способствуют укреплению позиций России на международной арене.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 12:34
Фото: личной блог Сергея Собянина
Личный блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь
В 2026 году москвичи и туристы смогут вновь насладиться атмосферой ресторана "Золотой колос" на ВДНХ, который вернется к своему историческому облику, созданному в 1954 году. Этот знаковый объект, являющийся неотъемлемой частью выставки, сейчас проходит масштабную реставрацию, целью которой является восстановление его первоначального великолепия.

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе
Новый путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца (А-107) откроется в Пушкинском городском округе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Объект строится в рамках реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit
Орнамент может быть декором, а может – языком, на котором говорит целый народ. BRICS+ Fashion Summit показывает, как культурный код становится основой для коммерческой модели. Саммит создал среду, в которой локальные бренды получают доступ к международной экспертизе и контактам, необходимым для масштабирования.

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения
В день рождения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои поздравления и наилучшие пожелания Владимиру Владимировичу. Это событие стало важным моментом для многих россиян.

Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов

Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов
С наступлением холодов владельцы домашних животных сталкиваются с необходимостью заботиться о здоровье и благополучии своих питомцев. В этом контексте столичные онлайн-сервисы становятся незаменимыми помощниками.

