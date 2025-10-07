Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Вторник 7 октября

11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день 19:27Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов 18:23В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года 18:17Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита 17:14Появление Кейт Миддлтон на публике после длительной борьбы с болезнью произвело фурор 15:25Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре 14:29Элегантность вместо обыденности: 10 головных уборов, которые заменят вам вязаную шапку этой осенью 13:41Головные боли и проблемы со сном: как пережить магнитные бури октября 12:27В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии
Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов

Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов
71

С наступлением холодов владельцы домашних животных сталкиваются с необходимостью заботиться о здоровье и благополучии своих питомцев.

В этом контексте столичные онлайн-сервисы становятся незаменимыми помощниками. Они позволяют не только запланировать визит к ветеринару, но и получить полезные рекомендации по уходу, кормлению и помощи в различных жизненных ситуациях.

Удобство записи к ветеринару

Специалисты рекомендуют каждую осень проводить плановые осмотры питомцев, чтобы предотвратить болезни и подготовить их к холодному сезону. С помощью сервиса записи к ветеринару на платформе mos.ru владельцы могут легко найти ближайшую ветклинику и записаться на прием к специалисту. Услуга позволяет выбрать удобную дату и время, а также перенести запись при необходимости. Важно отметить, что в экстренных случаях можно вызвать ветеринара на дом, что значительно упрощает процесс оказания помощи.

Кроме того, на сайте mos.ru владельцы могут создать личный кабинет, куда удобно добавляются данные о питомцах. Это позволяет ускорить процесс записи к специалистам, так как вся необходимая информация будет автоматически отображаться в электронной форме. Также доступ к этой услуге можно получить через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Круглосуточная поддержка

В случае экстренных ситуаций владельцы животных могут обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру +7 495 612-12-12. Операторы помогут вызвать бригаду ветеринаров, а также предоставят рекомендации по подготовке питомца к необходимым процедурам и подскажут адреса ближайших клиник.

Информация о приемах в городских ветеринарных учреждениях доступна авторизованным пользователям через суперсервис «Мой питомец». Этот сервис объединяет все городские электронные услуги для владельцев животных и предлагает инструкции на любой случай жизни.

Электронная амбулаторная карта

Одной из самых полезных функций суперсервиса является электронная амбулаторная карта животного. В ней владельцы могут отслеживать назначения ветеринара, проверять даты вакцинации и добавлять необходимые данные. Например, если питомцу сделали прививку в частной клинике, дату и название препарата можно легко внести вручную. Это позволяет держать всю информацию о здоровье питомца в одном месте.

Раздел "Жизненные ситуации"

Суперсервис также включает раздел "Жизненные ситуации", где собраны инструкции для владельцев домашних животных. Здесь можно найти советы как для опытных хозяев, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире питомцев. Специалисты государственной ветеринарной службы подготовили статьи о том, как ухаживать за экзотическими животными, что делать в случае потери питомца и как подготовить животное к поездке.

Защита от вирусов и переохлаждения

С приходом холодов владельцам стоит быть особенно внимательными к состоянию своих питомцев. Переохлаждение может привести к простудам, вирусным инфекциям и обострению хронических заболеваний. Риски особенно высоки для собак, которые могут замерзнуть во время длительных прогулок в холодную погоду. Многие породы нуждаются в утепленной одежде, чтобы защитить себя от низких температур.

Кошки также подвержены риску, особенно если они находятся в помещениях с холодными сквозняками. Основные симптомы простуды у животных включают кашель, чихание, выделения из носа, вялость и потерю аппетита. При появлении таких признаков важно немедленно обратиться к ветеринару и не заниматься самолечением.

Городские онлайн-сервисы Москвы делают жизнь владельцев домашних животных более комфортной и безопасной. Благодаря таким инструментам, как запись к ветеринару, электронная амбулаторная карта и доступ к рекомендациям специалистов, забота о здоровье питомцев становится проще. Подготовка к холодному сезону с помощью этих ресурсов поможет минимизировать риски для здоровья ваших любимцев и обеспечить им комфортное существование даже в самые холодные дни.

7 октября 2025, 11:06
Фото: Юлия Иванко. Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit
Орнамент может быть декором, а может – языком, на котором говорит целый народ. BRICS+ Fashion Summit показывает, как культурный код становится основой для коммерческой модели. Саммит создал среду, в которой локальные бренды получают доступ к международной экспертизе и контактам, необходимым для масштабирования.

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения
В день рождения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои поздравления и наилучшие пожелания Владимиру Владимировичу. Это событие стало важным моментом для многих россиян.

Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера

Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера
Этой осенью зрителей ожидает множество ярких премьер, среди которых особое место занимают новые проекты, снятые на площадках московского кинокластера. Премьера сериала "Москва слезам не верит.

Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов

Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов
Москва делает очередной шаг в поддержке образования, запуская новый проект поощрения талантливых педагогов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"

Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"
В Москве стартовало голосование, в рамках которого жители столицы смогут выбрать лучшие идеи для развития кинопарка "Москино". Это мероприятие проходит в рамках проекта "Время снимать кино", который направлен на активное вовлечение москвичей в процессы культурного и образовательного развития.

