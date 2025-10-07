Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера

Этой осенью зрителей ожидает множество ярких премьер, среди которых особое место занимают новые проекты, снятые на площадках московского кинокластера.

Премьера сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается" состоялась в сентябре, а в ноябре зрителям представят военную комедию "Есть только МиГ" и семейную комедию "Письмо Деду Морозу". Эти фильмы обещают стать настоящими событиями в мире отечественного кино.

"Москва слезам не верит. Все только начинается"

В начале сентября состоялась долгожданная премьера сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается". Этот проект является ремейком знаменитой ленты Владимира Меньшова, получившей «Оскар» в 1981 году. Создатели сериала решили обновить знакомую историю, рассказывая о жизни молодых подруг, которые приехали в столицу в поисках счастья и любви.

Съемки проходили на различных площадках, включая уникальный "Ковбойский городок" в кинопарке "Москино", где были созданы танцевальные сцены в антураже Дикого Запада. Также съемочная группа работала на живописных улицах Москвы, в метро и даже в Кремле, что добавило проекту атмосферности и реалистичности. Режиссерами стали Жора Крыжовников и Ольга Долматовская, а среди исполнителей главных ролей — Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Иван Янковский.

Действие сериала охватывает как начало 2000-х годов, так и современность. Создатели уделили внимание деталям: на станциях метро можно увидеть старые рекламные плакаты, а героини заходят в популярные рестораны быстрого питания того времени. Кроме того, сериал можно назвать мюзиклом, так как персонажи часто поют и танцуют. Жора Крыжовников использовал музыкальные элементы для нового прочтения знакомой истории, что придает проекту свежесть и оригинальность.

"Есть только МиГ" и "Письмо Деду Морозу"

27 ноября зрителей ожидает премьера военной комедии "Есть только МиГ", режиссером которой стал Александр Жигалкин. Фильм рассказывает о летчиках Великой Отечественной войны и их участии в операции на ложном аэродроме, целью которой было сбить с толку гитлеровское руководство. Съемки проходили на площадке "Уездный город" в кинопарке "Москино", которая прекрасно передает атмосферу 1940-х годов. Эта площадка уже стала домом для других исторических проектов, таких как экшен-сериал "Смерш. 1944" и военная драма "По зову сердца".

В этот же день, 27 ноября, состоится премьера семейной комедии "Письмо Деду Морозу", режиссером которой выступил Кирилл Кузин. Фильм рассказывает о том, как детские желания и мечты могут стать реальностью. Главный герой — юрист Петр Безуглов — сталкивается с неожиданными последствиями, когда его сын находит папины письма Деду Морозу и отправляет их. В главных ролях снялись Антон Филипенко, Кристина Асмус и Иван Охлобыстин.

Особый интерес вызывает участие аргентинской актрисы Наталии Орейро, которая сыграла одну из ключевых ролей. Ее персонаж воплощает мечту маленького Пети — жениться на звезде сериала "Дикий ангел". Это добавляет фильму нотку романтики и ностальгии.

Осень обещает быть насыщенной на интересные кинопроекты, снятые на площадках московского кинокластера. Сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается", военная комедия "Есть только МиГ" и семейная комедия "Письмо Деду Морозу" уже привлекли внимание зрителей и критиков. Каждый из этих проектов предлагает уникальный взгляд на знакомые истории и новые темы, что делает их обязательными к просмотру для любителей отечественного кино.