"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit

Орнамент может быть декором, а может – языком, на котором говорит целый народ. BRICS+ Fashion Summit показывает, как культурный код становится основой для коммерческой модели.

Саммит создал среду, в которой локальные бренды получают доступ к международной экспертизе и контактам, необходимым для масштабирования. Выставка «Родные мотивы» показала: дизайнеры понимают культурный код как философию и мировоззрение, которые определяют идентичность бренда и его экономическую стратегию.

Мы поговорили с дизайнерами о том, как они понимают культурный код и почему он становится основой идентичности бренда.

«Это дух и философия, а не просто форма»

Мария Саввина, основатель бренда ogo citizen из Якутии, представила коллекцию «Liminal», вдохновленную наследием Якутии. «Для меня культурный код — это, в первую очередь, дух и философия. Это глубинный смысл, который стоит за материальными проявлениями», — объясняет Мария.

«Орнамент — это не просто узор, это закодированное послание, мифология. Техника — это многовековой адаптивный опыт, ответ на вызовы среды. Но главное — это мировоззрение. Для якутской культуры это уважение к природе, цикличность, идея одушевленности мира, связь с предками», — говорит она.

«Совокупность всего: от орнаментов до музыки»

Евгения Зевакина из Уфы создает головные украшения, вдохновленные башкирскими мотивами. «Локальный культурный код — это совокупность всего: и орнаментов, и традиций, и ремёсел, и природы, и родного языка, и даже музыки. Только собрав все части культурного кода воедино, можно получить что-то действительно вдохновляющее», — считает Евгения.

Она приводит в пример совместную работу над клипом группы Ay Yola: «Над клипом трудилось огромное количество профессионалов, каждый из которых был вдохновлён родным краем. Поэтому абсолютно всё в этом клипе пропитано локальным культурным кодом. И успех клипа только подтверждает это».

«Целый язык культуры»

Дизайнер бренда n17.stories из Тувы работает с традиционными украшениями «чавага». «Для меня локальный культурный код — это целый язык, включающий орнаменты, техники, традиционные материалы, а также мировоззрение и ценности народа. В нём заключена энергия земли, истории и семейных традиций, которые передаются из поколения в поколение», — рассказывает дизайнер.

«Характер народа, его достоинство и сила»

Сабина Малхозова из Нальчика, создатель бренда MALHOSSA, работает с образами Кавказа. «Для меня локальный культурный код — это не только орнамент или техника, а в первую очередь дух. Это характер народа, его достоинство и сила, которые я стараюсь выразить через форму, силуэт, фактуру ткани», — объясняет Сабина.

«Орнамент может быть намёком, но суть — в ощущении глубины и родной энергии», — добавляет она.

«Неповторимый синтез традиций и ценностей»

Диана Колташова из Москвы, выросшая на Урале, представила коллекцию, вдохновленную домом в деревне Кунара. «Для меня "локальный культурный код" — это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира. Это дух, внутренняя сила и самоощущение. То, что отличает тебя от других и формирует твою индивидуальность», — говорит Диана.

Код как стратегия

Все участники выставки понимают культурный код как нечто большее, чем визуальные элементы. «Культурный код — это не ярлык "этно", это ДНК бренда, его фундамент и нарратив. У сильного культурного кода есть все инструменты для создания эмоциональной связи с аудиторией», — говорит Мария Саввина из Якутии.