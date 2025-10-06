Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов

Москва делает очередной шаг в поддержке образования, запуская новый проект поощрения талантливых педагогов.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Инициатива направлена на признание тех учителей, которые оказали значительное влияние на личностное развитие своих учеников.

Идея проекта

Проект поощрения педагогов возник в результате опроса, проведенного среди выпускников московских школ, ныне студентов ведущих вузов страны. В ходе опроса были названы имена учителей-наставников, которые сыграли ключевую роль в формировании их личности и профессионального выбора. На основании полученных данных был составлен список из ста педагогов, удостоенных городских наград и денежных премий.

Собянин подчеркнул важность этой инициативы, отметив, что учителя не только передают знания, но и вдохновляют своих учеников на достижения. «Имена тех, кто оставил след в сердцах своих воспитанников, должны быть известны и признаны», — заявил мэр.

Награжденные педагоги

Среди награжденных — Ольга Лавникевич, учитель химии из Курчатовской школы. Она смогла заинтересовать своих учеников и внушить им уверенность в собственных силах. Уроки химии стали для многих ребят не просто учебным процессом, а настоящим стартом к будущей профессии.

Елена Башкатова, преподаватель русского языка и литературы из школы № 2109, также удостоилась награды. Ее увлеченность литературой и организация школьного театра помогли создать творческую атмосферу в классе, объединяя детей и родителей.

Не остался без внимания и Владимир Степанов, учитель математики из школы № 1985. Он стал для своих учеников не только наставником, но и поддержкой в трудные моменты. Его подход к обучению помогает детям осознать, что любые задачи решаемы как в учебе, так и в жизни.

Разнообразие педагогов

В списке награжденных представлены как молодые специалисты, так и опытные педагоги. Среди них есть кандидаты педагогических наук, авторы учебников и пособий, а также победители различных конкурсов. Это подтверждает высокий уровень образования в Москве и разнообразие подходов к обучению.

Собянин отметил, что эти преподаватели не только помогают школьникам достигать высоких результатов на олимпиадах и ЕГЭ, но также оставляют в их сердцах незабываемые воспоминания. «Каждый из них — это тот человек, кто помог поверить в себя и выбрать свой путь», — добавил мэр.

Запуск проекта поощрения талантливых педагогов — это важный шаг к признанию роли учителей в жизни молодежи. Преподаватели не только передают знания, но и формируют личность своих учеников, вдохновляя их на достижения. Поддержка таких инициатив способствует созданию более качественного образовательного пространства и укрепляет доверие к системе образования в Москве.