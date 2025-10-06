Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Понедельник 6 октября

11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день 19:27Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов 18:23В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года 18:17Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита 17:14Появление Кейт Миддлтон на публике после длительной борьбы с болезнью произвело фурор 15:25Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре 14:29Элегантность вместо обыденности: 10 головных уборов, которые заменят вам вязаную шапку этой осенью 13:41Головные боли и проблемы со сном: как пережить магнитные бури октября 12:27В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии 11:22Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки? 10:36Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт 09:42Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен" 08:37Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме? 06:09Анжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года 03:11Мечтаете о самом преданном друге? Кинологи назвали 8 идеальных пород-компаньонов 00:28День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье 21:02Туроператор раскрыла самые эффективные лайфхаки для экономии на отпуске 20:41На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов 19:49Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье 18:32Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости 16:51Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы 16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование 14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе 12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов

Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов
116

Москва делает очередной шаг в поддержке образования, запуская новый проект поощрения талантливых педагогов.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Инициатива направлена на признание тех учителей, которые оказали значительное влияние на личностное развитие своих учеников.

Идея проекта

Проект поощрения педагогов возник в результате опроса, проведенного среди выпускников московских школ, ныне студентов ведущих вузов страны. В ходе опроса были названы имена учителей-наставников, которые сыграли ключевую роль в формировании их личности и профессионального выбора. На основании полученных данных был составлен список из ста педагогов, удостоенных городских наград и денежных премий.

Собянин подчеркнул важность этой инициативы, отметив, что учителя не только передают знания, но и вдохновляют своих учеников на достижения. «Имена тех, кто оставил след в сердцах своих воспитанников, должны быть известны и признаны», — заявил мэр.

Награжденные педагоги

Среди награжденных — Ольга Лавникевич, учитель химии из Курчатовской школы. Она смогла заинтересовать своих учеников и внушить им уверенность в собственных силах. Уроки химии стали для многих ребят не просто учебным процессом, а настоящим стартом к будущей профессии.

Елена Башкатова, преподаватель русского языка и литературы из школы № 2109, также удостоилась награды. Ее увлеченность литературой и организация школьного театра помогли создать творческую атмосферу в классе, объединяя детей и родителей.

Не остался без внимания и Владимир Степанов, учитель математики из школы № 1985. Он стал для своих учеников не только наставником, но и поддержкой в трудные моменты. Его подход к обучению помогает детям осознать, что любые задачи решаемы как в учебе, так и в жизни.

Разнообразие педагогов

В списке награжденных представлены как молодые специалисты, так и опытные педагоги. Среди них есть кандидаты педагогических наук, авторы учебников и пособий, а также победители различных конкурсов. Это подтверждает высокий уровень образования в Москве и разнообразие подходов к обучению.

Собянин отметил, что эти преподаватели не только помогают школьникам достигать высоких результатов на олимпиадах и ЕГЭ, но также оставляют в их сердцах незабываемые воспоминания. «Каждый из них — это тот человек, кто помог поверить в себя и выбрать свой путь», — добавил мэр.

Запуск проекта поощрения талантливых педагогов — это важный шаг к признанию роли учителей в жизни молодежи. Преподаватели не только передают знания, но и формируют личность своих учеников, вдохновляя их на достижения. Поддержка таких инициатив способствует созданию более качественного образовательного пространства и укрепляет доверие к системе образования в Москве.

Шоу-бизнес в Telegram

6 октября 2025, 10:31
Фото: Mos.ru
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"

Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"
В Москве стартовало голосование, в рамках которого жители столицы смогут выбрать лучшие идеи для развития кинопарка "Москино". Это мероприятие проходит в рамках проекта "Время снимать кино", который направлен на активное вовлечение москвичей в процессы культурного и образовательного развития.

В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года

В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года
Форум подмосковного отделения "Единой России" определил ключевые направления работы партии на предстоящий трехлетний период. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев, выступая на мероприятии, акцентировал важность единства в текущей политической ситуации.

На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов

На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов
Объявлено о запуске новой электропечи на производственном объединении "Маяк", предназначенной для остекловывания радиоактивных отходов. Это важное событие направлено на повышение эффективности обращения с высокоактивными материалами и улучшение экологической безопасности. Электропечь ЭП-250/6 была разработана и установлена специалистами "Маяка".

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы
"Химкинский водоканал" перевел свой единый диспетчерский центр на новый региональный стандарт работы в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. В сообщении сказано, что глава региона Андрей Воробьев сегодня посетил обновленный центр.

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты
Изменения в законодательстве, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), вызывают серьезные опасения среди пациентских организаций и экспертов в области здравоохранения. Минздрав готовит изменения в систему обязательного медицинского страхования.

Выбор читателей

04/10СбтВрач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 04/10СбтРаскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 05/10ВскБеременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 05/10ВскЧто нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 05/10ВскФармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 04/10СбтКак выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии