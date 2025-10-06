Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Понедельник 6 октября

11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день 19:27Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов 18:23В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года 18:17Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита 17:14Появление Кейт Миддлтон на публике после длительной борьбы с болезнью произвело фурор 15:25Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре 14:29Элегантность вместо обыденности: 10 головных уборов, которые заменят вам вязаную шапку этой осенью 13:41Головные боли и проблемы со сном: как пережить магнитные бури октября 12:27В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии 11:22Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки? 10:36Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт 09:42Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен" 08:37Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме? 06:09Анжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года 03:11Мечтаете о самом преданном друге? Кинологи назвали 8 идеальных пород-компаньонов 00:28День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье 21:02Туроператор раскрыла самые эффективные лайфхаки для экономии на отпуске 20:41На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов 19:49Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье 18:32Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости 16:51Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы 16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование 14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе 12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"

Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"
127

В Москве стартовало голосование, в рамках которого жители столицы смогут выбрать лучшие идеи для развития кинопарка "Москино".

Это мероприятие проходит в рамках проекта "Время снимать кино", который направлен на активное вовлечение москвичей в процессы культурного и образовательного развития. На платформе «Город идей» горожане смогут определить, как изменится образовательная программа парка, какой ассортимент сувениров будет предложен, а также какие новые декорации будут созданы для съемок.

Голосование продлится до 6 октября, и все идеи, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы Департаментом культуры Москвы. Это позволит не только улучшить качество предлагаемых услуг в кинопарке, но и сделать его более привлекательным для посетителей. С 30 сентября по 2 октября москвичи делились своими предложениями в четырех ключевых направлениях: образовательные мероприятия, ассортимент сувениров, новые декорации и освещение событий.

Сергей Собянин, мэр Москвы, ранее анонсировал запуск этого проекта, который уже привлек внимание многих жителей города. Эксперты Департамента культуры внимательно изучили поступившие предложения и теперь предоставляют возможность всем желающим оценить их. Кроме того, москвичи могут участвовать в тематических обсуждениях, график которых доступен на сайте проекта.

На данный момент открыты два обсуждения: одно посвящено личному опыту посещения киновыходных, а второе — мнению о том, какую информацию следует размещать на сайте кинопарка "Москино". Это дает возможность каждому жителю столицы внести свой вклад в развитие культурной инфраструктуры города.

Кинопарк "Москино" является важной частью проекта "Москва — город кино", который активно развивает столичный кинокластер. Здесь уже завершен второй этап строительства, в рамках которого было создано 34 натурные площадки, шесть павильонов и множество объектов инфраструктуры. Среди них можно выделить декорации, представляющие различные исторические и культурные эпохи, такие как "Брестская крепость" и "Современная Москва".

На территории кинопарка расположены не только съемочные площадки, но и мастерские для создания декораций, костюмерные с разнообразными костюмами, а также кинотеатр "Москино кинопарк", где проводятся различные мероприятия. Здесь снимаются как современные российские фильмы, так и сериалы.

Московский кинокластер включает в себя не только кинопарк "Москино", но и другие значимые объекты, такие как Киностудия Горького и сеть кинотеатров "Москино". Все эти инициативы реализуются в рамках программы "Москва — город кино", которая направлена на создание удобной инфраструктуры для кинопроизводителей и развитие культурной жизни города.

Платформа «Город идей» активно функционирует с 2014 года и уже собрала более 633 тысяч пользователей. Они предлагают идеи по улучшению жизни в Москве, и на данный момент реализовано свыше 8,9 тысячи предложений. Участие горожан в таких проектах помогает развивать культуру, здравоохранение, образование и другие важные сферы.

Голосование за идеи по развитию кинопарка "Москино" — это не только возможность для москвичей высказать свое мнение, но и реальный шанс повлиять на будущее культурного пространства столицы. Участие каждого жителя важно для создания комфортной и привлекательной городской среды.

Шоу-бизнес в Telegram

6 октября 2025, 10:08
Фото: пресс-служба Московского кинокластера
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов

Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов
Москва делает очередной шаг в поддержке образования, запуская новый проект поощрения талантливых педагогов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года

В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года
Форум подмосковного отделения "Единой России" определил ключевые направления работы партии на предстоящий трехлетний период. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев, выступая на мероприятии, акцентировал важность единства в текущей политической ситуации.

На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов

На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов
Объявлено о запуске новой электропечи на производственном объединении "Маяк", предназначенной для остекловывания радиоактивных отходов. Это важное событие направлено на повышение эффективности обращения с высокоактивными материалами и улучшение экологической безопасности. Электропечь ЭП-250/6 была разработана и установлена специалистами "Маяка".

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы
"Химкинский водоканал" перевел свой единый диспетчерский центр на новый региональный стандарт работы в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. В сообщении сказано, что глава региона Андрей Воробьев сегодня посетил обновленный центр.

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты
Изменения в законодательстве, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), вызывают серьезные опасения среди пациентских организаций и экспертов в области здравоохранения. Минздрав готовит изменения в систему обязательного медицинского страхования.

Выбор читателей

04/10СбтВрач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 04/10СбтРаскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 05/10ВскБеременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 05/10ВскЧто нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 05/10ВскФармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 04/10СбтКак выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии