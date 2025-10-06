Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"

В Москве стартовало голосование, в рамках которого жители столицы смогут выбрать лучшие идеи для развития кинопарка "Москино".

Это мероприятие проходит в рамках проекта "Время снимать кино", который направлен на активное вовлечение москвичей в процессы культурного и образовательного развития. На платформе «Город идей» горожане смогут определить, как изменится образовательная программа парка, какой ассортимент сувениров будет предложен, а также какие новые декорации будут созданы для съемок.

Голосование продлится до 6 октября, и все идеи, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы Департаментом культуры Москвы. Это позволит не только улучшить качество предлагаемых услуг в кинопарке, но и сделать его более привлекательным для посетителей. С 30 сентября по 2 октября москвичи делились своими предложениями в четырех ключевых направлениях: образовательные мероприятия, ассортимент сувениров, новые декорации и освещение событий.

Сергей Собянин, мэр Москвы, ранее анонсировал запуск этого проекта, который уже привлек внимание многих жителей города. Эксперты Департамента культуры внимательно изучили поступившие предложения и теперь предоставляют возможность всем желающим оценить их. Кроме того, москвичи могут участвовать в тематических обсуждениях, график которых доступен на сайте проекта.

На данный момент открыты два обсуждения: одно посвящено личному опыту посещения киновыходных, а второе — мнению о том, какую информацию следует размещать на сайте кинопарка "Москино". Это дает возможность каждому жителю столицы внести свой вклад в развитие культурной инфраструктуры города.

Кинопарк "Москино" является важной частью проекта "Москва — город кино", который активно развивает столичный кинокластер. Здесь уже завершен второй этап строительства, в рамках которого было создано 34 натурные площадки, шесть павильонов и множество объектов инфраструктуры. Среди них можно выделить декорации, представляющие различные исторические и культурные эпохи, такие как "Брестская крепость" и "Современная Москва".

На территории кинопарка расположены не только съемочные площадки, но и мастерские для создания декораций, костюмерные с разнообразными костюмами, а также кинотеатр "Москино кинопарк", где проводятся различные мероприятия. Здесь снимаются как современные российские фильмы, так и сериалы.

Московский кинокластер включает в себя не только кинопарк "Москино", но и другие значимые объекты, такие как Киностудия Горького и сеть кинотеатров "Москино". Все эти инициативы реализуются в рамках программы "Москва — город кино", которая направлена на создание удобной инфраструктуры для кинопроизводителей и развитие культурной жизни города.

Платформа «Город идей» активно функционирует с 2014 года и уже собрала более 633 тысяч пользователей. Они предлагают идеи по улучшению жизни в Москве, и на данный момент реализовано свыше 8,9 тысячи предложений. Участие горожан в таких проектах помогает развивать культуру, здравоохранение, образование и другие важные сферы.

Голосование за идеи по развитию кинопарка "Москино" — это не только возможность для москвичей высказать свое мнение, но и реальный шанс повлиять на будущее культурного пространства столицы. Участие каждого жителя важно для создания комфортной и привлекательной городской среды.