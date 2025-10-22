Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Среда 22 октября

13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день?
Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка
119

Зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка приглашают принять участие в новой викторине, посвящённой большим пандам – любимым обитателям зоопарка и настоящим звездам эфира.

Эта интерактивная игра подготовлена совместно с проектом "Активный гражданин", Она стала первой интеграцией двух популярных городских цифровых платформ, объединяя любовь к природе и современные технологии.

Викторина состоит из восьми вопросов, которые помогут проверить и расширить знания о пандах — их биографии, особенностях питания и образе жизни. Участники смогут ответить на вопросы, касающиеся уникальных черт этих животных, узнать интересные факты о бамбуковых мишках, их привычках и повадках. Для удобства и эффективности, викторина доступна в любое время на странице с онлайн-трансляциями из вольеров панд, а также на сайте и в мобильном приложении проекта "Активный гражданин".

Ответы на вопросы можно найти, внимательно наблюдая за поведением панд в режиме реального времени, а также изучая информацию, представленную на официальном сайте Московского зоопарка и его социальных сетях. Это отличный способ не только проверить свои знания, но и глубже познакомиться с этими очаровательными животными, которые уже давно завоевали сердца москвичей и гостей столицы.

Кроме того, участие в викторине приносит и практическую пользу — за каждый правильный ответ начисляются баллы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". Зарегистрированные пользователи "Активного гражданина" получают по пять баллов за каждый верный ответ. Чтобы получить баллы, нужно авторизоваться на портале mos.ru или подтвердить номер телефона, указанный в профиле, после завершения викторины. Новички, которые ещё не зарегистрированы в проекте, могут сделать это прямо в день участия и также получить бонусы за правильные ответы.

Накопленные баллы в программе «Миллион призов» можно использовать для получения скидок и подарков у партнеров программы — в магазинах, кафе, музеях и парках Москвы. Помимо этого, баллы можно направлять на благотворительные цели, пополнять ими транспортную карту «Тройка» или парковочный счёт в приложении «Парковки России». Участники сами выбирают, как использовать свои накопления, что делает программу особенно удобной и полезной.

Проект онлайн-трансляций из Московского зоопарка, реализуемый при поддержке столичного Департамента информационных технологий, постоянно развивается. В дополнение к пандам в прямом эфире можно наблюдать за различными животными — от хищников и приматов до травоядных и птиц. Такой формат позволяет всем желающим наслаждаться редкими и удивительными видами, не выходя из дома.

Проект "Активный гражданин", запущенный в 2014 году, уже собрал более семи миллионов участников и провел свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно благодаря этому сервису реализуется от 30 до 40 решений, важнейших для жизни города. Его поддерживают и развивают ГКУ "Новые технологии управления" и столичный Департамент информационных технологий, что способствует цифровой трансформации Москвы и улучшению качества жизни горожан.

22 октября 2025, 13:12
Фото: Олег Сосницкий / Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в течение следующего года. Работы ведутся в полном объеме, и по их окончании исторический облик главного корпуса будет восстановлен, а вместимость зрительской трибуны увеличится почти в два раза.

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог
В Москве в ближайшие три года планируется значительное расширение транспортной инфраструктуры. Сергей Собянин, мэр столицы, сообщил о том, что с 2026 по 2028 год в эксплуатацию будет введено более 283 километров новых дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии
Столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, который обещает значительно улучшить транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей. Это важное событие станет ключевым шагом в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья, а также позволит создать новые маршруты для поездок, сокращая время в пути для пассажиров.

Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление

Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление
В Москве состоялся Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), главное событие в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), прошедшее под девизом "Создавая энергетику будущего вместе". В пленарном заседании принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин. Глобальные вызовы: переформатирование мировых связейОткрывая форум, Президент России Владимир Путин обозначил основные вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и проанализировал ситуацию на ключевых рынках.

Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино

Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино
Основной акцент был сделан на создании современных, многофункциональных зон для спорта, активного отдыха и спокойного досуга жителей всех возрастов. Куркино: парк "Дубрава" и обновленные дворыЦентром преобразований в Куркине стала масштабная реконструкция парка "Дубрава", который превратился в современное пространство для отдыха.

21/10ВтрВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 20/10ПндЗвездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 20/10ПндПриродные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 21/10Втр"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 20/10Пнд"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 20/10Пнд"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать