Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка приглашают принять участие в новой викторине, посвящённой большим пандам – любимым обитателям зоопарка и настоящим звездам эфира.

Эта интерактивная игра подготовлена совместно с проектом "Активный гражданин", Она стала первой интеграцией двух популярных городских цифровых платформ, объединяя любовь к природе и современные технологии.

Викторина состоит из восьми вопросов, которые помогут проверить и расширить знания о пандах — их биографии, особенностях питания и образе жизни. Участники смогут ответить на вопросы, касающиеся уникальных черт этих животных, узнать интересные факты о бамбуковых мишках, их привычках и повадках. Для удобства и эффективности, викторина доступна в любое время на странице с онлайн-трансляциями из вольеров панд, а также на сайте и в мобильном приложении проекта "Активный гражданин".

Ответы на вопросы можно найти, внимательно наблюдая за поведением панд в режиме реального времени, а также изучая информацию, представленную на официальном сайте Московского зоопарка и его социальных сетях. Это отличный способ не только проверить свои знания, но и глубже познакомиться с этими очаровательными животными, которые уже давно завоевали сердца москвичей и гостей столицы.

Кроме того, участие в викторине приносит и практическую пользу — за каждый правильный ответ начисляются баллы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". Зарегистрированные пользователи "Активного гражданина" получают по пять баллов за каждый верный ответ. Чтобы получить баллы, нужно авторизоваться на портале mos.ru или подтвердить номер телефона, указанный в профиле, после завершения викторины. Новички, которые ещё не зарегистрированы в проекте, могут сделать это прямо в день участия и также получить бонусы за правильные ответы.

Накопленные баллы в программе «Миллион призов» можно использовать для получения скидок и подарков у партнеров программы — в магазинах, кафе, музеях и парках Москвы. Помимо этого, баллы можно направлять на благотворительные цели, пополнять ими транспортную карту «Тройка» или парковочный счёт в приложении «Парковки России». Участники сами выбирают, как использовать свои накопления, что делает программу особенно удобной и полезной.

Проект онлайн-трансляций из Московского зоопарка, реализуемый при поддержке столичного Департамента информационных технологий, постоянно развивается. В дополнение к пандам в прямом эфире можно наблюдать за различными животными — от хищников и приматов до травоядных и птиц. Такой формат позволяет всем желающим наслаждаться редкими и удивительными видами, не выходя из дома.

Проект "Активный гражданин", запущенный в 2014 году, уже собрал более семи миллионов участников и провел свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно благодаря этому сервису реализуется от 30 до 40 решений, важнейших для жизни города. Его поддерживают и развивают ГКУ "Новые технологии управления" и столичный Департамент информационных технологий, что способствует цифровой трансформации Москвы и улучшению качества жизни горожан.