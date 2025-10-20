Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

В Москве в ближайшие три года планируется значительное расширение транспортной инфраструктуры.

Сергей Собянин, мэр столицы, сообщил о том, что с 2026 по 2028 год в эксплуатацию будет введено более 283 километров новых дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Это масштабное развитие направлено на улучшение транспортной системы города и обеспечение комфортного передвижения для его жителей.

С начала 2011 года в Москве сохраняется стабильный темп строительства, который составляет от 90 до 100 километров новых дорог ежегодно. Это позволяет не только улучшать дорожную сеть, но и обеспечивать устойчивый рост инфраструктуры, что особенно важно для мегаполиса с высокой плотностью населения.

Среди ключевых объектов, которые будут реализованы в рамках этого трехлетнего плана, можно выделить несколько знаковых проектов. В частности, планируется построить пешеходный мост через Москву-реку в районе Проектируемого проезда № 1074, который свяжет новые районы и обеспечит удобный доступ к набережным. Также будет возведен мост через Москву-реку между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили», что значительно упростит транспортное сообщение в этом районе.

Кроме того, среди запланированных объектов — новая эстакада на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом и реконструкция Рублевского шоссе с постройкой моста через Москву-реку. Эти проекты направлены на улучшение связности между различными частями города и уменьшение заторов на основных магистралях.

Не менее важным является строительство улично-дорожной сети для обслуживания станций Бульвар Рокоссовского и Локомотив Московского центрального кольца (МЦК), а также создание транспортной развязки на Тюменской улице. Это позволит улучшить доступ к новым транспортным узлам и повысить эффективность работы общественного транспорта.

Также в планах — участок магистрали для соединения Московского скоростного диаметра (МСД) с Курганской улицей и участок вдоль Каспийской улицы, который свяжет ключевые транспортные артерии города. Участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который будет построен от улицы Поляны до Симферопольского шоссе, также станет важной частью новой транспортной сети.

Дополнительно предусмотрены путепроводы, которые соединят разные районы и улучшат взаимодействие между ними. Например, путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений Московской железной дороги обеспечит плавный поток транспорта и снизит нагрузку на дорожную сеть.

В целом, реализация данных проектов значительно повысит качество транспортного обслуживания в Москве, сделает передвижение по городу более удобным и безопасным. Строительство новых дорог и мостов также создаст дополнительные рабочие места и даст толчок к развитию смежных отраслей экономики.

Предстоящие три года обещают стать знаковыми для московской транспортной инфраструктуры. Реализация намеченных планов не только улучшит качество жизни москвичей, но и станет шагом к созданию более современного и эффективного городского пространства.