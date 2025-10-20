Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье
В Москве в ближайшие три года планируется значительное расширение транспортной инфраструктуры.

Сергей Собянин, мэр столицы, сообщил о том, что с 2026 по 2028 год в эксплуатацию будет введено более 283 километров новых дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Это масштабное развитие направлено на улучшение транспортной системы города и обеспечение комфортного передвижения для его жителей.

С начала 2011 года в Москве сохраняется стабильный темп строительства, который составляет от 90 до 100 километров новых дорог ежегодно. Это позволяет не только улучшать дорожную сеть, но и обеспечивать устойчивый рост инфраструктуры, что особенно важно для мегаполиса с высокой плотностью населения.

Среди ключевых объектов, которые будут реализованы в рамках этого трехлетнего плана, можно выделить несколько знаковых проектов. В частности, планируется построить пешеходный мост через Москву-реку в районе Проектируемого проезда № 1074, который свяжет новые районы и обеспечит удобный доступ к набережным. Также будет возведен мост через Москву-реку между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили», что значительно упростит транспортное сообщение в этом районе.

Кроме того, среди запланированных объектов — новая эстакада на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом и реконструкция Рублевского шоссе с постройкой моста через Москву-реку. Эти проекты направлены на улучшение связности между различными частями города и уменьшение заторов на основных магистралях.

Не менее важным является строительство улично-дорожной сети для обслуживания станций Бульвар Рокоссовского и Локомотив Московского центрального кольца (МЦК), а также создание транспортной развязки на Тюменской улице. Это позволит улучшить доступ к новым транспортным узлам и повысить эффективность работы общественного транспорта.

Также в планах — участок магистрали для соединения Московского скоростного диаметра (МСД) с Курганской улицей и участок вдоль Каспийской улицы, который свяжет ключевые транспортные артерии города. Участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который будет построен от улицы Поляны до Симферопольского шоссе, также станет важной частью новой транспортной сети.

Дополнительно предусмотрены путепроводы, которые соединят разные районы и улучшат взаимодействие между ними. Например, путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений Московской железной дороги обеспечит плавный поток транспорта и снизит нагрузку на дорожную сеть.

В целом, реализация данных проектов значительно повысит качество транспортного обслуживания в Москве, сделает передвижение по городу более удобным и безопасным. Строительство новых дорог и мостов также создаст дополнительные рабочие места и даст толчок к развитию смежных отраслей экономики.

Предстоящие три года обещают стать знаковыми для московской транспортной инфраструктуры. Реализация намеченных планов не только улучшит качество жизни москвичей, но и станет шагом к созданию более современного и эффективного городского пространства.

20 октября 2025, 14:48
Иллюстрация: mos.ru
Столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, который обещает значительно улучшить транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей. Это важное событие станет ключевым шагом в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья, а также позволит создать новые маршруты для поездок, сокращая время в пути для пассажиров.

В Москве состоялся Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), главное событие в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), прошедшее под девизом "Создавая энергетику будущего вместе". В пленарном заседании принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин. Глобальные вызовы: переформатирование мировых связейОткрывая форум, Президент России Владимир Путин обозначил основные вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и проанализировал ситуацию на ключевых рынках.

Основной акцент был сделан на создании современных, многофункциональных зон для спорта, активного отдыха и спокойного досуга жителей всех возрастов. Куркино: парк "Дубрава" и обновленные дворыЦентром преобразований в Куркине стала масштабная реконструкция парка "Дубрава", который превратился в современное пространство для отдыха.

ВРП города будет расти на 2–3% ежегодно. В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2026–2028 годы.

Проект комплексной реставрации ансамбля Коломенского кремля разрабатывается в Подмосковье в преддверии 850-летия Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, реставрационные работы затронут ключевые объекты культурного наследия, включая Успенский собор, шатровую колокольню, Тихвинскую и Воскресенскую церкви, а также сохранившиеся башни и стены кремля.

