Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы

Четверг 2 октября

16:51Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы 16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование 14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе 12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает 09:02Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи 08:26Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь 06:17Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв 03:40Где на пенсии дышится легко: 7 городов России для здоровья и душевного покоя 00:18Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год 23:20Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты 21:05Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков 20:11Терапевт назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника 19:1358-летняя Памела Андерсон вышла в свет с рыжими волосами на Неделе моды в Париже 17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов
Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы
78

"Химкинский водоканал" перевел свой единый диспетчерский центр на новый региональный стандарт работы в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В сообщении сказано, что глава региона Андрей Воробьев сегодня посетил обновленный центр. "Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала в максимально современном формате. И самое главное, конечно, наличие аварийных бригад со всем необходимым", – отметил Андрей Воробьев. Он также подчеркнул, что установка цифровых датчиков позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации.

По словам генерального директора предприятия Виктора Голомзина, новая система автоматически регистрирует заявки и передает их на планшеты мастеров.

"Необходимость в телефонных звонках отпала, скорость реагирования увеличилась", – сообщил он. По его данным, в постоянной готовности находятся 6 мобильных аварийных бригад.

Датчики установлены на 20 водозаборных узлах округа. По оценке властей региона, это позволяет сократить время устранения аварий на 20%. К 2026 году планируется завершить оснащение всех канализационных и водопроводных насосных станций.

Всего в Подмосковье на новый стандарт работы перешли 52 ресурсоснабжающие организации. До середины октября планируется завершить трансформацию еще 10 предприятий.

Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил в Химках обновленные после капитального ремонта родильный дом и школу.

2 октября 2025, 16:51
Фото: Александра Степанова
Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты
Изменения в законодательстве, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), вызывают серьезные опасения среди пациентских организаций и экспертов в области здравоохранения. Минздрав готовит изменения в систему обязательного медицинского страхования.

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье
В Химкинском драматическом театре "Наш дом" 1 октября состоится Всероссийский фестиваль "Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта Московской области. Как сообщили в областном ведомстве, центральным событием станет показ спектакля-конструктора "Метаморфозы.

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье
В Московской области действует более 30 региональных мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий. "Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно", – подчеркнул Воробьев.

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве
Московские заводы производят все для учебы: от мебели и формы до роботов и лабораторных наборов. Московская промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников: от учебного оборудования и роботов до школьной формы и мебели.

