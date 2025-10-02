Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы

"Химкинский водоканал" перевел свой единый диспетчерский центр на новый региональный стандарт работы в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В сообщении сказано, что глава региона Андрей Воробьев сегодня посетил обновленный центр. "Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала в максимально современном формате. И самое главное, конечно, наличие аварийных бригад со всем необходимым", – отметил Андрей Воробьев. Он также подчеркнул, что установка цифровых датчиков позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации.

По словам генерального директора предприятия Виктора Голомзина, новая система автоматически регистрирует заявки и передает их на планшеты мастеров.

"Необходимость в телефонных звонках отпала, скорость реагирования увеличилась", – сообщил он. По его данным, в постоянной готовности находятся 6 мобильных аварийных бригад.

Датчики установлены на 20 водозаборных узлах округа. По оценке властей региона, это позволяет сократить время устранения аварий на 20%. К 2026 году планируется завершить оснащение всех канализационных и водопроводных насосных станций.

Всего в Подмосковье на новый стандарт работы перешли 52 ресурсоснабжающие организации. До середины октября планируется завершить трансформацию еще 10 предприятий.

Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил в Химках обновленные после капитального ремонта родильный дом и школу.