Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года

ВРП города будет расти на 2–3% ежегодно.

В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2026–2028 годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам мэра, экономика столицы демонстрирует высокую устойчивость, ожидается, что в ближайшие три года положительная динамика сохранится: годовой рост ВРП города в 2026–2028 гг. будет находиться в диапазоне 2–3%.

Главным драйвером роста экономики останется инвестиционная активность – в 2026 году рост инвестиций составит 2,5%, а с 2027 ускорится до 4-4,5% ежегодно. Продолжит расти обрабатывающая промышленность и потребительский сектор —розничная торговля и платные услуги населению.

Комментируя прогноз, экономист Андрей Бархота назвал его сильной стороной постепенное снижение индекса потребительских цен на фоне высоких темпов экономического развития города и сохранение курса на создание новых рабочих мест, в том числе в высокотехнологичных кластерах: «Темпы роста валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, а также промышленного производства в столице в ближайшие три года будут в среднем в 1,5–2 раза выше, чем в среднем по России. Этому способствуют те усилия, которые предпринимало Правительство Москвы для формирования диверсифицированной экономики столицы в предыдущие периоды»

По оценке главного экономиста «Альфа-Банка» Наталии Орловой, сегодня Москва по темпам роста по многим экономическим показателям опережает среднероссийские показатели: «Это опровергает традиционный взгляд, согласно которому чем больше экономика (в данном случае экономика региона), тем труднее ей демонстрировать быстрый рост в силу эффекта масштаба».

Орлова отметила, что быстрый рост экономики Москвы говорит о стремлении повышать эффективность, и именно поэтому инфраструктурное строительство является одним из столпов экономики города: «Этот сегмент сохраняет потенциал своего роста на будущее, и по этой причине и на горизонте 2026–2028 годов город сохранит возможности демонстрировать опережающие темпы роста».