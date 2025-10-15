Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города

Проект комплексной реставрации ансамбля Коломенского кремля разрабатывается в Подмосковье в преддверии 850-летия Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году.



Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, реставрационные работы затронут ключевые объекты культурного наследия, включая Успенский собор, шатровую колокольню, Тихвинскую и Воскресенскую церкви, а также сохранившиеся башни и стены кремля.

В текущем году исторические объекты были переданы в управление музею-заповеднику «Зарайский кремль», имеющему успешный опыт восстановления подобных памятников. На базе двух музеев создан объединенный Коломенско-Зарайский музей-заповедник, который координирует разработку проектной документации.

«Особое внимание будет уделено реставрации семи сохранившихся башен кремля, среди которых Маринкина, Грановитая, Ямская и Пятницкие ворота. Работы планируется начать с Пятницких ворот и завершить восстановлением Маринкиной башни и западного участка стены», – говорится в сообщении подмосковного ведомства.

Минкульт региона также сообщил, что отдельным направлением станет реставрация Дома воеводы — старейшей гражданской постройки города, датируемой рубежом XVII-XVIII веков. Эти работы запланированы на 2026-2027 гг.

Коломенский кремль, построенный в 1525-1531 гг. по приказу великого князя Василия III, являлся одним из самых мощных оборонительных сооружений Московского княжества. В последние годы ансамбль ежегодно посещают более 100 тыс. туристов.

Реставрация исторических объектов в Подмосковье соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».