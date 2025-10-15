Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Среда 15 октября

16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города

Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города
159

Проект комплексной реставрации ансамбля Коломенского кремля разрабатывается в Подмосковье в преддверии 850-летия Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, реставрационные работы затронут ключевые объекты культурного наследия, включая Успенский собор, шатровую колокольню, Тихвинскую и Воскресенскую церкви, а также сохранившиеся башни и стены кремля.

В текущем году исторические объекты были переданы в управление музею-заповеднику «Зарайский кремль», имеющему успешный опыт восстановления подобных памятников. На базе двух музеев создан объединенный Коломенско-Зарайский музей-заповедник, который координирует разработку проектной документации.

«Особое внимание будет уделено реставрации семи сохранившихся башен кремля, среди которых Маринкина, Грановитая, Ямская и Пятницкие ворота. Работы планируется начать с Пятницких ворот и завершить восстановлением Маринкиной башни и западного участка стены», – говорится в сообщении подмосковного ведомства.

Минкульт региона также сообщил, что отдельным направлением станет реставрация Дома воеводы — старейшей гражданской постройки города, датируемой рубежом XVII-XVIII веков. Эти работы запланированы на 2026-2027 гг.

Коломенский кремль, построенный в 1525-1531 гг. по приказу великого князя Василия III, являлся одним из самых мощных оборонительных сооружений Московского княжества. В последние годы ансамбль ежегодно посещают более 100 тыс. туристов.

Реставрация исторических объектов в Подмосковье соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2025, 13:19
Фото: пресс-служба Минкульта Подмосковья
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года

Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года
ВРП города будет расти на 2–3% ежегодно. В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2026–2028 годы.

В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств.

В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств.
В Москве расширен перечень фракций, принимаемых на вторичную переработку. В рамках развития проекта "Экоточки Москвы", запущенного осенью прошлого года, жители столицы теперь могут сдать использованные блистерные упаковки от таблеток.

Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября

Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября
Инициатива направлена на укрепление взаимодействия между активными жителями столицы и представителями городских структур. В период с 15 по 30 октября в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы впервые будет организована серия из пяти нетворкинг-сессий, посвященных вопросам общественной деятельности и реализации молодежных проектов.

В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов

В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов
Власти Московской области планируют демонтировать не менее 10 тысяч незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) до 2028 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона. По данным областных властей, в 2025 году в Подмосковье планируется ликвидировать от 2,5 до 5 тысяч объектов, а в 2027 году — от 4 до 6,5 тысяч.

В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин

В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин
В районе Внуково, на территории столицы России, открылся новый завод крупномодульного домостроения, который стал значимым событием не только для Москвы, но и для всей страны. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это современное предприятие представляет собой крупнейший и самый технологичный завод модульного домостроения в мире.

Выбор читателей

14/10Втр"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 13/10Пнд"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 14/10Втр"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14/10ВтрГеннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 13/10Пнд"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 14/10ВтрЗабудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса